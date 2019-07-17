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Підсумки дня: 17 липня


Зеленський хоче зібрати засідання Ради, суд РФ продовжив арешт усім українським морякам та інші новини

Зеленський в Борисполі вигнав з наради секретаря місцевої міськради У Рівному стався вибух біля житлового будинку
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