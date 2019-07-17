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В Украину возвращается жара

Новости » Общество    17.07.2019 - 12:46
В Украину возвращается жара
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жара в Украину вернется 19 июля

Погода в Украине уже в ближайшие дни достигнет днем +21+25 градусов, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области ожидается уже +25+29 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Прогноз погоды в регионах на ближайшие дни

По прогнозу синоптика, 19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара: повсюду предполагается +25+29 градусов, на Юге, Востоке и местами в центральных областях +28+33 градуса.Температура воздуха 18 июля уже достигнет днем +21+25 градусов, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области ожидается уже +25+29 градусов. Также, ожидаются и дожди в ближайшие дни.

В Украину возвращается жара

Погода в Киеве на ближайшие дни

По данным синоптика, что завтра, 18 июля, еще ожидается в столице в течение дня +21+23 градуса. Однако уже в пятницу температура воздуха повысится до +23+25 градусов, а в течение выходных на выборах будет почти жара, +26+28 градусов. В ближайшие дня в Киеве вероятен периодический дождь, локальные грозы. Завтра западный ветер может быть рвучким, до 11-13 метров в секунду.

Как сообщало РБК-Украина, 17-18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей будет чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Украину накроют дожди с грозами Синоптики предупреждают о пожарной опасности в ближайшие дни
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