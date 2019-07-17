Итоги дня: 17 июля
Зеленский хочет собрать заседание Рады, суд РФ продлил арест всем украинским морякам и другие новости
- Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который разрешает получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины
- Лефортівський суд Москвы продлил арест 24 украинских моряков, которые были взяты в русский плен вблизи Керченского пролива
- Глава Верховной рады Украины ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента 18 июля
- Служба безопасности Украины задержала одного из боевиков, который перевозил зенитно-ракетный "Бук", который сбил самолет рейса МН17
- Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины
- Украинский бизнес дал прогноз курса доллара на год вперед. Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил и.о. главы Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление об отставке
- Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Кривом Роге должностных лиц одного из публичных акционерных обществ на противоправной деятельности в отношении загрязнения окружающей среды и открыли дело по факту экоцида
- На пляже курортной Кирилловки в Запорожской области произошел несчастный случай. 20-летний парень пошел купаться и в какой-то момент начал захлебываться и пошел ко дну
- Погода в Украине уже в ближайшие дни достигнет днем +21+25 градусов, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области ожидается уже +25+29 градусов
- Лунное затмение, которое можно было увидеть и в Украине, завершило так называемый "коридор затмений", который начался солнечным затмением 2 июля. В сети публикуют потрясающие фото и видео со всего мира