Підсумки дня: 17 липня
Зеленський хоче зібрати засідання Ради, суд РФ продовжив арешт усім українським морякам та інші новини
- Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України
- Лефортівський суд Москви продовжив арешт 24 українських моряків, які були взяті в російський полон поблизу Керченської протоки
- Голова Верховної ради України відповів на прохання президента України Володимира Зеленського про проведення позачергового засідання парламенту 18 липня
- Служба безпеки України затримала одного з бойовиків, який перевозив зенітно-ракетний "Бук", який збив літак рейсу МН17
- Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України
- Український бізнес дав прогноз курсу долара на рік вперед. Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,82 грн/долар
- Президент України Володимир Зеленський запропонував в.о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславу Боню написати заяву на звільнення
- Співробітники Служби безпеки України викрили у Кривому Розі посадовців одного з публічних акціонерних товариств на протиправній діяльності щодо забруднення навколишнього середовища і відкрили справу за фактом екоциду
- На пляжі курортної Кирилівки в Запорізькій області стався нещасний випадок. 20-річний хлопець пішов купатись і в якийсь момент почав захлинатися і пішов до дна
- Погода в Україні вже у найближчі дні досягне вдень +21+25 градусів, у східних областях, у південній частині та у Дніпропетровській області очікується вже +25+29 градусів
- Місячне затемнення, яке можна було побачити і в Україні, завершило так званий "коридор затемнень", що розпочався сонячним затемненням 2 липня. У мережі публікують приголомшливі фото і відео зі всього світу