Итоги дня: 16 мая

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16.05.2019 - 18:33
Новина українською
Верховная рада Украины
определилась с датой инаугурации
новоизбранного президента Владимира Зеленского. Инаугурация состоится 20 мая в 10:00
Первый вице-спикер Верховной Рады
Ирина Геращенко написала заявление об увольнении
с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске
Бизнесмен
Игорь Коломойский прилетел в Украину
после почти двухлетнего отсутствия
Под зданием Верховной рады Украины
произошла потасовка
между активистами движения "АвтоЕвроСила" и полицией
Социологическая группа "Рейтинг" назвала партии, которые, по данным опроса, на сегодняшний день
могли бы преодолеть 5%-ный барьер на парламентских выборах
Сегодня, 16 мая 2019 года,
появился полный текст "языкового закона"
. Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины"
На следующей неделе, 24 мая, пройдет синод Православной церкви Украины, на котором
рассмотрят ситуацию с почетным патриархом Филаретом
Святослав Вакарчук представил членов команды новосозданной партии
"Голос", с которыми с которыми лидер группы "Океан Ельзи" пойдет на выборы в Верховную Раду
На оккупированном Донбассе
боевики наращивают тяжелое вооружение
в районе линии соприкосновения
В России
назвали условия контракта на транзит газа по Украине
и заявили, что "Нафтогаз" предлагает условия вразрез с Третьим энергопакетом ЕС
Марина Порошенко дала советы новой первой леди
Елене Зеленской. Также она подвела итоги своей работы в качестве первой леди
В День вышиванки многие политики, деятели культуры, чиновники, военные, журналисты, общественные деятели, звезды и простые украинцы
активно делятся в сети фото в традиционной национальной сорочке (фото, видео)
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