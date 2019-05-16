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Опубликован полный текст "языкового закона"

Новости » Общество    16.05.2019 - 08:19
Опубликован полный текст "языкового закона"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Языковой закон" опубликован в парламентской газете

Сегодня, 16 мая 2019 года, появился полный текст "языкового закона". Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Закон закрепляет за украинским языком статус единственного государственного. Умышленное его искажение в официальных документах с нарушением требований правописания, а также создание препятствий и ограничений в применении украинского языка влекут за собой ответственность. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

Документ также обязывает Кабинет министров утвердить и обеспечивать выполнение Государственной программы содействия освоению государственного языка. Кроме того, в законе указано, что каждый гражданин обязан владеть украинским языком. При этом владение языком необходимо для вступления в украинское гражданство.

Закон вступает в силу через два месяца после опубликования, кроме отдельных пунктов.

Напомним, Верховная рада Украины разблокировала подписание "языкового закона" только на этой неделе, после чего под ним подписи поставили спикер парламента и президент.

Примечательно, что до сегодняшнего дня текста данного закона не было в публичном доступе. Предполагалось, что полный текст могут обнародовать после подписания президентом.

Полный текст "языкового закона" могут обнародовать после подписания президентом
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