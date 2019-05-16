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Рада определилась с инаугурацией Зеленского

Новости » Выборы 2019    16.05.2019 - 11:09
Рада определилась с инаугурацией Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее Владимир Зеленский призывал парламент назначить свою инаугурацию на 19 мая

Верховная рада Украины определилась с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, передает корреспондент РБК-Украина.

Инаугурация состоится 20 мая в 10:00.

Рада определилась с инаугурацией Зеленского

Такое решение поддержали 315 парламентариев.

Подчеркнем, два постановления о проведении инаугурации 19 мая, как на том настаивал новоизбранный президент, №10270 и №10270-1 не получили достаточной поддержки в сессионном зале: за них проголосовали только 207 и 158 нардепов соответственно при 226 минимально необходимых.

Отметим, парламент поддержал постановление №10270-2, внесенное депутатом Виталием Куприем, который является главой межфракционного объединения в парламенте "За Зеленского".

Напомним, ранее Зеленский призвал Верховную раду назначить дату инаугурации на 19 мая. Так, новоизбранный президент в видео обратился к депутатам украинского парламента с призывом назначить дату инаугурации на 19 мая.

"Боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации... Я обращаюсь к Верховной раде. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ, в интересах которого вы присягали действовать", - заявил Зеленский.

Как писало РБК-Украина ранее, в Верховную раду внесли 8 постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Одно из них было отозвано. Также в ходе сегодняшнего рассмотрения было отозвано еще одно постановление. Так, Раде предлагали следующие даты инаугурации Зеленского: 17, 19, 20, 26 и 28 мая.

Отметим, большинство депутатов предлагали парламенту провести инаугурацию 19 мая. Другие же нардепы настаивали на том, чтобы не проводить праздничные мероприятия в День памяти жертв политических репрессий.

Добавим также, Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной рады. Новоизбранный президент сообщил, что настаивал на том, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако в итоге нардепы решили принять решение уже на заседании парламента.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийВерховная Радаинаугурация
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