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Підсумки дня: 16 травня
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16.05.2019 - 18:33
Новость на русском
Верховна рада України
визначилася з датою інавгурації
новообраного президента Володимира Зеленського. Інавгурація відбудеться 20 травня о 10:00
Перший віце-спікер Верховної Ради
Ірина Геращенко написала заяву про звільнення
з посади уповноваженого президента України з мирного врегулювання та представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську
Бізнесмен
Ігор Коломойський прилетів в Україну
після майже дворічної відсутності
Під будівлею Верховної ради України
відбулася бійка
між активістами руху "АвтоЄвроСила" і поліцією
Соціологічна група "Рейтинг" назвала партії, які, за даними опитування, на сьогоднішній день
могли б подолати 5%-ний бар'єр на парламентських виборах
Сьогодні, 16 травня 2019 року,
з'явився повний текст "мовного закону"
. Документ опубліковано у парламентській газеті "Голос України"
Наступного тижня, 24 травня, відбудеться синод Православної церкви України, на якому
розглянуть ситуацію з почесним патріархом Філаретом
Святослав Вакарчук представив членів команди новоствореної партії
"Голос", з якими з якими лідер групи "Океан Ельзи" піде на вибори у Верховну Раду
На окупованому Донбасі
бойовики нарощують важке озброєння
в районі лінії зіткнення
У Росії
назвали умови контракту на транзит газу по Україні
, і заявили, що "Нафтогаз" пропонує умови врозріз з Третім енергопакетом ЄС
Марина Порошенко дала поради новій першій леді
Олені Зеленській. Також вона підсумувала свої досягнення за час каденції Петра Порошенка.
У День вишиванки багато політиків, діячів культури, чиновників, військових, журналістів, громадських діячів, зірок та простих українців
активно діляться в мережі фото в традиційній національній сорочці (фото, відео)
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