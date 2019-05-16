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Геращенко уходит из "минской группы"

Новости » Политика    16.05.2019 - 15:01
Геращенко уходит из "минской группы"
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко увольняется с должности представителя в гуманитарной подгруппе в Минске

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Я хочу проинформировать вас, что я сегодня написала заявление как уполномоченный президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить меня от этих должностей. Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде", - заявила Геращенко.

При этом она заверила, что будет помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.

"Мы остаемся открытыми для новой власти для того, чтобы способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Но очевидно, что должна произойти перезагрузка", - добавила она.

Напомним, 17 июня 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко Геращенко была назначена уполномоченным президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. 

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