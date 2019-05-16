ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Епифаний собирает синод ПЦУ по ситуации с Филаретом

Новости » Общество    16.05.2019 - 14:59
Епифаний собирает синод ПЦУ по ситуации с Филаретом
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Ситуацию с Филаретом рассмотрят на синоде ПЦУ 24 мая

На следующей неделе, 24 мая, пройдет синод Православной церкви Украины, на котором рассмотрят ситуацию с почетным патриархом Филаретом. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил предстоятель ПЦУ Епифаний.

Епифаний отметил, что на синоде иерархи ПЦУ оценят действия Филарета. Он также опроверг обвинения почетного патриарха в попытке "отправить его на покой".

"На Священном синоде будут рассматриваться различные вопросы, и будут вынесены определенные решения, касающиеся нашего единства. Я, как предстоятель, и Священный синод призваны делать все, чтобы в церкви царили единство и мир", - добавил предстоятель ПЦУ.

Он также опроверг слухи о том, что у Филарета могут забрать Киевскую кафедру или Владимирский собор.

Напомним, на этой неделе Филарет провел пресс-конференцию, на которой заявил, что у него перед собором были устные договоренности с Петром Порошенко и экзархами Вселенского патриархата о том, что он продолжит руководить церковью внутри Украины, а Епифаний якобы должен был в основном представлять ПЦУ на международной арене.

Кроме того, Филарет призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия, а также заявил, что предстоятель ПЦУ не является самостоятельной фигурой.

 

Епифаний назвал неуместными жалобы Филарета на обман
Новости Украины ЕпифанийПЦУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь