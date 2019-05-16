Митинг "евроблях": под Радой произошла потасовка между активистами и полицией

Фото: митинг под Радой (РБК-Украина)

Активисты попытались перекрыть улицу Грушевского, полиция им помешала, что привело к потасовке с участием сотни человек

Под зданием Верховной рады Украины произошла потасовка между активистами движения "АвтоЕвроСила" и полицией. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Активисты попытались перекрыть улицу Грушевского, полиция им помешала, что привело к небольшой потасовке с участием сотни человек.

На данный момент полиция выстроилась кордоном через улицу Грушевского, движение транспорта заблокировано. Активные столкновения прекратились.

Напомним, в Киеве вчера, 15 мая, началась акция за доступную растаможку автомобилей. Организаторы митинга на своей странице в Facebook сообщили, что активисты приехали в столицу со всей Украины в 6:00 и съезжаются до сих пор. Митинг начался вчера в 10:00. Активисты планируют организовать митинг на два дня.

Как писало РБК-Украина ранее, льготный период растаможки авто на иностранной регистрации длился в течение трех месяцев до 22 февраля. В течение этого времени владельцы "евроблях" могли получить украинские номера, заплатив половину стандартного акцизного сбора.

Так, за время льготного периода таможни оформили 218 тыс. транспортных средств.