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Боевики наращивают тяжелое вооружение на Донбассе

Новости » Политика    16.05.2019 - 13:37
Боевики наращивают тяжелое вооружение на Донбассе
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Украинская сторона СЦКК заявляет о нарушении соглашений об отводе

На оккупированном Донбассе боевики наращивают тяжелое вооружение в районе линии соприкосновения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал самоходные гаубицы "Гвоздика" в районе населенного пункта Веденское на Мариупольском направлении с нарушением договора об отводе вооружений. Кроме того, три гаубицы обнаружили в Петровском районе Донецка, а также 19 установок "Град" возле Хрустального (бывший Красный Луч) Луганской области.

Также были выявлены два буксируемые миномета в Ирмино и одну РСЗО "Град" в Брянке к юго-западу от Луганска. Помимо этого, зафиксировано присутствие боевых машин и танков в Новоласпе Донецкой области и Ленинском районе Донецка.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что эти действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации демонстрируют устойчивое игнорирование Минских договоренностей.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе усилили обстрелы, а украинские военные сбили беспилотник.

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