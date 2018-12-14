Итоги дня: 14 декабря

В Фастове в результате взрыва обрушилась пятиэтажка

Фото: Из-за взрыва в Фастове обрушилась часть дома (ГСЧС)

В пятницу утром, 14 декабря, в городе Фастов Киевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Сообщается об одном пострадавшем мужчине - он выпал с 5 этажа и травмировал ногу. Информации о погибших нет. В результате взрыва в Фастове повреждены 27 квартир, в которых проживали 63 человека. Жильцов разрушенных квартир разместили для временного проживания в двух больницах и лицее.

Появились фото и видео с места взрыва в Фастове.

РПЦ пожаловалась папе римскому на "притеснения" в Украине

Фото: патриарх Кирилл и Владимир Путин (kremlin.ru)

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл (Гундяев) направил письма главам поместных православных церквей, папе римскому Франциску, а также генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и другим. Кирилл призвал религиозных и государственных деятелей "приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви (Московского патриархата, - ред.) от дискриминации и давления со стороны украинских властей".

В письмах, в частности, говорится, что "вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ (МП), что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений".

Лукашенко: Беларусь никогда не войдет в состав России

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Беларусь никогда не войдет в состав Российской Федерации. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске, сообщает РБК-Украина со ссылкой на беларусские СМИ.

По словам Лукашенко, даже мыслить такими категориями во вред самой России. Он также добавил, что для Беларуси святое - это суверенитет. "Если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда", - заявил он.

В России распространяют фейк о "смерти" Порошенко

Петр Порошенко (фото: dsns.gov.ua)

Российский поисковик "Яндекс" на некоторое время "похоронил" Петра Порошенко. Так, недавно пользователи сети обратили внимание на то, что если набрать в графе поиска фамилию президента Украины, то "Яндекс" выдает данные "Википедии" (тоже российской) с обозначением даты смерти Порошенко. При этом, как видно на скринах правого верхнего угла страницы "Яндекса", смерть Петра Алексеевича датирована 11 декабря.

В данный момент ошибка в поисковой системе уже исправлена. При этом российские СМИ активно разгоняют фейковую новость. При этом многие издания пишут, что якобы "украинцы в шоке" и "в пресс-службе Порошенко не комментируют состояние его здоровья".

Епифаний: интересные факты о возможном главе новой украинской церкви

Митрополит Епифаний (фото: facebook.com/epifaniy)

Архиерейский Собор УПЦ КП поддержал кандидатуру митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на должность предстоятеля поместной украинской православной церкви.

Styler собрал информацию о митрополите, который уже 15 декабря может возглавить новую украинскую церковь. Митрополит жил в Афинах, любит читать Сковороду, помогает украинским воинам, всегда верил в создание поместной церкви и другие интересные факты – материале Styler.