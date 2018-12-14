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Лукашенко: Беларусь никогда не войдет в состав России

Новости » Политика    14.12.2018 - 14:39
Лукашенко: Беларусь никогда не войдет в состав России
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко заявил, что для Беларуси святое - это суверенитет

Беларусь никогда не войдет в состав Российской Федерации. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске, сообщает РБК-Украина со ссылкой на беларусские СМИ.

По словам Лукашенко, даже мыслить такими категориями во вред самой России. Он также добавил, что для Беларуси святое - это суверенитет.

"Если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко считает ненужным размещение российской военной базы на территории его страны. В частности, Лукашенко заявлял, что отсутствие военной базы РФ в Беларуси является надуманной проблемой и, по его мнению, такая база не нужна Беларуси.

Отметим, ранее  Лукашенко обвинял РФ в недобросовестной конкуренции. Он заявлял, что РФ ведет себя "варварски" по отношению к Беларуси. В частности, Россия не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам Лукашенко, Москва упрекает Вашингтон и западные страны в создании "неконкурентного преимущества", хотя при этом сама создает такие условия для его страны.

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