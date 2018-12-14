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РПЦ пожаловалась папе римскому на "притеснения" в Украине

Новости » В мире    14.12.2018 - 11:27
РПЦ пожаловалась папе римскому на "притеснения" в Украине
Фото: патриарх Кирилл и Владимир Путин (kremlin.ru)

Кирилл сообщил о "гонениях" на московских священнослужителей, которые якобы происходят в Украине

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл (Гундяев) направил письма главам поместных православных церквей, папе римскому Франциску, а также генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и другим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт РПЦ.

Кирилл призвал религиозных и государственных деятелей "приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви (Московского патриархата, - ред.) от дискриминации и давления со стороны украинских властей".

В письмах, в частности, говорится, что "вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ (МП), что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений".

По мнению Кирилла, давление на представителей Московского патриархата в Украине усилилось в связи с проведением Объединительного собора Поместной украинской церкви.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце сентября - начале октября 2018 года, среди церковных иерархов украинцы лучше всего знают папу римского Франциска (70%) и предстоятеля РПЦ Кирилла (67%). Однако папе римскому доверяют 34% респондентов, а московскому патриарху - только 12% (при этом Кирилл является лидером недоверия среди украинцев - ему не доверяют 37% опрошенных).

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предотвратила провокации накануне Объединительного собора, который должен состояться в Киеве 15 декабря. СБУ установила, что наместник Киево-Печерской лавры Павел должен был стать координатором акций протеста против томоса об автокефалии Украинской церкви.

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