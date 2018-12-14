Підсумки дня: 14 грудня

У Фастові в результаті вибуху обвалилася п'ятиповерхівка

Фото: Через вибух у Фастові обвалилася частина будинку (ДСНС)

У п'ятницю вранці, 14 грудня, у місті Фастів Київської області прогримів вибух в п'ятиповерховому житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік побутового газу. Повідомляється про одного постраждалого чоловікова - він випав з 5 поверху і травмував ногу. Інформації про загиблих немає. В результаті вибуху в Фастові пошкоджено 27 квартир, в яких проживали 63 людини. Мешканців зруйнованих квартир розмістили для тимчасового проживання у двох лікарнях та ліцеї.

З'явилися фото і відео з місця вибуху в Фастові

РПЦ поскаржилася папі римському на "утиски" в Україні

Фото: патріарх Кирило і Володимир Путін (kremlin.ru)

Предстоятель Російської православної церкви (РПЦ) Кирило (Гундяєв) направив листи до глав помісних православних церков, папи римського Франциска, а також генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, президенту Франції Еммануелю Макрону і канцлеру ФРН Ангелі Меркель та іншим. Кирило закликав релігійних та державних діячів "докласти всі зусилля для того, щоб захистити єпископат, духовенство та вірних Української православної церкви (Московського патріархату, - ред.) від дискримінації та тиску з боку української влади".

У листах, зокрема, йдеться, що "втручання керівників світської української держави у церковні справи набуло характер грубого тиску на єпископату та кліриків УПЦ (МП), що дозволяє говорити про початок повномасштабних гонінь".

Лукашенко: Білорусь ніколи не увійде до складу Росії

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Білорусь ніколи не увійде до складу Російської Федерації. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на прес-конференції в Мінську, повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.

За словами Лукашенка, навіть мислити такими категоріями на шкоду самій Росії. Він також додав, що для Білорусі святе - це суверенітет. "Якщо нас хочуть поділити на області і впихнути в Росію - цього не буде ніколи", - заявив він.

У Росії поширюють фейк про "смерть" Порошенко

Петро Порошенко (фото: dsns.gov.ua)

Російський пошуковик "Яндекс" на деякий час "поховав" Петра Порошенка.

Так, нещодавно користувачі мережі звернули увагу на те, що якщо набрати в графі пошуку прізвище президента України, то "Яндекс" видає дані "Вікіпедії" (теж російської) з позначенням дати смерті Порошенка. При цьому, як видно на скрінах верхнього правого кута сторінки "Яндекса", смерть Петра Олексійовича датована 11 грудня.

У даний момент помилка в пошуковій системі вже виправлена. Тим не менш, російські ЗМІ активно розганяють фейкову новину. При цьому багато видання пишуть, що нібито "українці в шоці" і "в прес-службі Порошенка не коментують стан його здоров'я".

Епіфаній: цікаві факти про можливого главу нової української церкви

Митрополит Епіфаній (фото: facebook.com/epifaniy)

Архієрейський Собор УПЦ КП підтримав кандидатуру митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на посаду предстоятеля помісної української православної церкви.

Styler зібрав інформацію про митрополита, який вже 15 грудня може очолити нову українську церкву. Митрополит жив у Афінах, любить читати Сковороду, допомагає українським воїнам, завжди вірив у створення помісної церкви та інші цікаві факти – в матеріалі Styler.