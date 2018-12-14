Появились фото и видео с места взрыва в Фастове

Фото: взрыв в Фастове (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Взрыв в Фастове произошел сегодня утром

В Фастове (Киевская область) спасатели продолжают ликвидировать последствия обрушения дома на улице Садовая, 10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

У Фастовi рятувальники продовжують долати наслiдки обвалу будинку на вулицi Садова, 10. Опубліковано ДСНС України П'ятниця, 14 грудня 2018 р.

Как известно, взрыв в Фастове произошел сегодня утром, 14 декабря, в пятиэтажном жилом доме. Причиной по версии спасателей является взрыв бытового газа. Как сообщали спасатели, взрыв произошел на третьем этаже в одном из подъездов дома. Вместе с тем, по версии полиции - газ взорвался на четвертом этаже.

Фото: взрыв в Фастове (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, ране сообщалось, что в результате взрыва в Фастове пострадал один человек - мужчина выпал с 5 этажа дома и повредил ногу. На данный момент, по информации ГСЧС из дома эвакуировали 10 человек.

Кроме того, сообщалось, что в Фастове (Киевская область), где сегодня утром произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме, полиция обеспечивает охрану публичного порядка от возможных проявлений мародерства.

На месте происшествия работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники, проводится эвакуация жителей.