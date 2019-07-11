Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров

Фото: Владимир Путин (http://kremlin.ru/)

В Москве никогда не отказывались от расширения нормандского формата

Президент РФ Владимир Путин считает интересной идею президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске шестисторонние переговоры с участием лидеров Украины, России, Франции, Германии, США и Британии. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с боливийским президентом Эво Моралесом, передают российские СМИ.

Путин заявил, что о переговорах можно будет говорить уже после выборов в Верховную раду и окончательного формирования украинского правительства.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата",- сказал Путин, подчеркнув, что подобный саммит должен быть хорошо подготовлен.

При этом он заявил, что не знает, как на предложение Зеленского реагируют другие участники предложенного формата.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не готова ответить на приглашение Зеленского к переговорам в таком формате. По его словам, в РФ будут рассматривать это предложение.