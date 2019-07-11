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Рада снова не отправила Климкина в отставку

Новости » Политика    11.07.2019 - 17:11
Рада снова не отправила Климкина в отставку
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский повторно просил Раду уволить главу МИД Климкина

Верховная рада Украины снова не смогла отправить министра иностранных дел Павла Климкина в отставку, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы провалили голосование проекта постановления №10381.

Документ поддержали лишь 160 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Напомним, ранее профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть кадровые представления президента Владимира Зеленского, в том числе увольнение главы МИД Украины Павла Климкина.

До этого спикер ВР Андрей Парубий подчеркивал, что парламент сможет рассмотреть представление о назначении Вадима Пристайко главой МИД при условии принятия решения профильным комитетом.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале месяца Зеленский в очередной раз просил нардепов уволить Климкина. Более того, он направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел. Зеленский был возмущен, что МИД не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел РФ от 25 июня по поводу освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

Агентство также сообщало, что Климкин после скандала с Зеленским ушел в отпуск. При этом министр отметил, что идет не просто в отпуск, а "в политический отпуск".

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