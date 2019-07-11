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Порошенко вызывают на допрос

Новости » Политика    11.07.2019 - 12:26
Порошенко вызывают на допрос
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Порошенко вызывают на допрос 17 июля

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР, перередает "Интерфакс-Украина".

Порошенко вызывают на допрос 17 июля, но неизвестно в рамках какого именно из уголовных производств.

"Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля", - сказали в пресс-службе.

Напомним, ГБР сейчас расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, бюро открыло дело по факту возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов подал в ГБР два заявления об открытии уголовных дел по поводу действий Порошенко. Глава ГБР Роман Труба отметил, что заявления Портнова касаются "экономических преступлений Порошенко" и введения военного положения.

Кроме этого, САП открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.

 

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