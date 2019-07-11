В Харькове восстановили памятник Жукову

Фото: памятник Жукову (facebook.com/gennadykernes)

Памятник вернули сегодня утром

В Харькове восстановили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Facebook.

Кернес написал, что памятник вернули сегодня утром.

Фото: памятник Жукову (facebook.com/gennadykernes)

Напомним, в Харькове 2 июня во время пикетирования съезда партии "Доверяй делам" на проспекте Григоренко активисты снесли бюст маршала Жукова, в связи с чем полиция в тот же вечер открыла уголовное дело.

После этого президент Владимир Зеленский просил мэра Харькова Геннадия Кернеса разобраться в ситуации со сносом бюста маршала Георгия Жукова. Однако, реакцию на ситуацию со стороны российского Министерства иностранных дел президент Украины назвал очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегал от РФ от повторения подобных шагов.

Отметим, что харьковский активист Валентин Быстриченко заявил, что в Харькове полиция провела обыски у двух активистов по делу, открытому после сноса памятника маршалу Жукову на акции 2 июня. В полиции это подтвердили.

РБК-Украина писало, что ранее Кернес пообещал вернуть проспекту Григоренко имя маршала Жукова. 19 июня имя проспекту вернули. В связи с этим полиция открыла уголовное производство.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман попросил проверить законность возвращения проспекту в Харькове имени советского маршала Георгия Жукова.