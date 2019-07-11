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Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его топ-чиновников

Новости » Политика    11.07.2019 - 14:52
Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его топ-чиновников
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент хочет люстрировать чиновников, которые занимали высшие должности с февраля 2014

Президент Украины Владимир Зеленский предложил люстрацию. Об этом он заявил в своем видео-обращении, размещенном в Facebook.

Зеленский рассказал о законопроекте, согласно которому под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года  занимали должности президента Украины, главы  Верховной рады, генерального прокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

По его словам, люстрировать также предлагается народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.

"Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней - это безнадежный диагноз: бело-синие, красно-белые, оранжевые … На самом деле они все одной масти, им все фиолетово…Я ломаю голову, что с ними со всеми делать…Наименьшее, что можно сделать сейчас, навсегда избавить их возможности принимать участие в управлении государства. Мы предлагаем ужесточить люстрацию", - скзаал он.

 
Звернення Президента України Володимира Зеленського. 11.07.2019.

Президент України Володимир Зеленський пропонує посилити люстрацію. Його команда розробила законопроект, згідно з яким під люстрацію потрапляють особи, котрі в період із 23 лютого 2014-го до 19 травня 2019 року обіймали посади Президента України, Голови Верховної Ради, Генерального прокурора, Голови СБУ, голів Антимонопольного комітету та Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств. Люструвати також пропонують народних депутатів України та членів уряду цього періоду.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 11 липня 2019 р.

Напомним, Конституционный суд Украины в настоящее время рассматривает закон конституционности закона об очищении власти (закона о люстрации), принятого в 2014 году. Законом вводится автоматический запрет на занятие определенных должностей в течение 10 лет для лиц, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 в течение более чем одного года занимали определенные государственные должности.

Как сообщало РБК-Украина, 21 мая Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана, бывшего чиновника правительства Николая Азарова, который попал под люстрацию.

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