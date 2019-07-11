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Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его окружения

Новости » Политика    11.07.2019 - 16:25
Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его окружения
Фото: Виктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Суд также отменил санкции против его сына и бывших топ-чиновников

Суд Европейского союза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда

Также сообщается, санкции были сняты с Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева. 

Данное решение относится к санкциям, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. Отметим, действующие санкции Европейского союза были продлены в марте текущего и остаются в силе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский союз исключил из санкционного списка 9 человек из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича в связи с недостатком доказательств. На данный момент в санкционном списке ЕС находятся 170 человек и 44 организации.

Ранее Европейский суд аннулировал санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. В январе 2016 года Европейский суд отменил заморозку активов Сергея Клюева, экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, бывшего вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.


 
Суд ЕС может снять санкции с Януковича и его окружения, - Сарган
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