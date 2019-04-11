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Ассанж задержан в Лондоне

Новости » Происшествия    11.04.2019 - 12:46
Ассанж задержан в Лондоне
Фото: Джулиан Ассанж (GettyImages)

Основатель WikiLeaks задержан в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж задержан полицией в Лондоне. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Wikileaks.

Сообщается, что Ассанжа здержали прямо в посольстве Эквадора. Эквадор лишил его убежища.

"Посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство и его немедленно задержали", - говорится в сообщении.

В свою очередь, организация Wikileaks назвала отказ в предоставлении убежища своему основателю Джулиану Ассанжу нарушением международного права со стороны Эквадора. Поводом для задержания Ассанжа сотрудниками Скотланд-Ярда, по сообщениям самой полиции Лондона, стало неуважение к суду: основатель портала WikiLeaks девять лет назад проигнорировал заседание юридической инстанции.

МИД Великобритании высказал благодарность правительству Эквадора за содействие в задержании основателя организации WikiLeaks.

"Мы очень благодарны правительству Эквадора под управлением президента Морено за действия, которые они предприняли", - отметил замглавы британского МИД.

Вчера сообщалось, что Ассанж будет выдворен из посольства Эквадора через несколько часов или дней. В прошлом году Джулиан Ассанж подал иск в суд против правительства Эквадора. В своем иске Ассанж обвинил правительство страны в нарушении своего права на общение.

Напомним, Ассанж заявлял, что власти Эквадора, в посольстве которого в Лондоне он скрывается, намерены лишить его политического убежища и выдать властям США.

Как известно, Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента. Американские власти обвиняют Ассанжа в публикации секретных материалов Госдепартамента. Ему грозит до 35 лет тюрьмы и даже смертная казнь. Сам Ассанж обвинения отвергает и считает их политически мотивированными.

Wikileaks сообщила о неминуемом выдворении Ассанжа из посольства Эквадора Спецдокладчики ООН планируют посетить основателя WikiLeaks в Лондоне
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