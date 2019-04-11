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Полиция открыла дело из-за скандального видео с Зеленским

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 15:51
Полиция открыла дело из-за скандального видео с Зеленским
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Нацполицией были выявлены факты распространения видеоролика, в котором Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик

По факту распространения видеоролика с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского открыто уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По результатам мониторинга социальных сетей, Нацполицией были выявлены факты распространения видеоролика, в котором кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.

Сейчас продолжается проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Также готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео, - с целью его удаления.

Кроме того, полиция проверяет возможное наличие угрозы его жизни или здоровью.

По данному факту Главное следственное управлениее Национальной полиции открыло уголовное производство по статье ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался от дебатов на НСК "Олимпийском", которые должны были состояться 14 апреля.

До этого в штабе Зеленского предложили провести 19 апреля по телемосту в прямом эфире.

 

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