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WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпиона

Новости » Спорт    11.04.2019 - 10:01
WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпиона
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Организация отметила достижения украинского боксера

Всемирная боксерская организация (WBO) вручила чемпиону мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василию Ломаченко (12-1, 9 КО) пояс суперчемпиона по линии организации. Об этом сообщается в Twitter организации.

Церемония вручения пояса состоялась во время официальных медиа-мероприятий перед боем Украинский с претендентом на его титулы британцем Энтони Кроллой.

Пояс суперчемпиона позволит Ломаченко потребовать бой за пояс WBO в любой весовой категории.

Также обладатель этого пояса имеет право на незамедлительный реванш, если он проиграет в титульном поединке.

Напомним, промоутерская компания Top Rank представила официальное промо боя Ломаченко - Кролла.

В предвкушении отличного боя с Кроллой, - Ломаченко Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Кроллой
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