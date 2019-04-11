WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпиона

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Организация отметила достижения украинского боксера

Всемирная боксерская организация (WBO) вручила чемпиону мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василию Ломаченко (12-1, 9 КО) пояс суперчемпиона по линии организации. Об этом сообщается в Twitter организации.

Церемония вручения пояса состоялась во время официальных медиа-мероприятий перед боем Украинский с претендентом на его титулы британцем Энтони Кроллой.

Пояс суперчемпиона позволит Ломаченко потребовать бой за пояс WBO в любой весовой категории.

Также обладатель этого пояса имеет право на незамедлительный реванш, если он проиграет в титульном поединке.

Напомним, промоутерская компания Top Rank представила официальное промо боя Ломаченко - Кролла.