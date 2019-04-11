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Социологи назвали лидера рейтингов перед вторым туром

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 11:12
Социологи назвали лидера рейтингов перед вторым туром
Фото: Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Свои данные обнародовала Социологическая группа "Рейтинг"

Во втором туре выборов 2019 в Украине Владимир Зеленский пока имеет больше шансов победить и возглавить государство, чем его оппонент, действующий президент Петр Порошенко. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель директора Социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив, передает корреспондент РБК-Украина.

По данным опроса группы "Рейтинг", за Зеленского планируют голосовать 51% украинцев.

За Петра Порошенко намерены отдать голоса 21% респондентов.

Не определились пока 18% граждан и 10% заявили, что не будут голосовать.

Социологи назвали лидера рейтингов перед вторым туром

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 5-10 апреля среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 1,8%.

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта. За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5,714 млн человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3,014 млн (15,95%). ЦИК назначил второй тур на 21 апреля 2019 года.

Отметим, по данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг провела перед первым туром президентских выборов, Владимира Зеленского поддерживали 26,6% респондентов, Петра Порошенко - 17,2%, Юлию Тимошенко - 17,2%.

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