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Министр обороны Судана официально объявил о смене власти

Новости » Политика    11.04.2019 - 15:35
Министр обороны Судана официально объявил о смене власти
Фото: Авад бен Ауф (sudanembassy.de)

Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста

В четвер, 11 апреля, министр обороны Судана Авад бен Ауф заявил, что по его распоряжению был арестован президент страны Омар аль-Башир в ходе военного переворота в Судане. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Отметим, Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста.

"Я объявляю о смене режима и об аресте ее главы", - сказал он в телевизионном обращении.

Напомним, сегодня в Судане произошел военный переворот. Командование армии решило отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение. Также в ходе военного переворота были арестованы экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн. Есть сведения об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха. 

РБК-Украина писало, что вчера у столице Судана Хартуме во время протестов погибли 11 человек, в том числе шесть сотрудников  "правительственных сил". Для разгона демонстрантов на антиправительственных протестах полиция использовала слезоточивый газ.

Президент Судана арестован В Судане произошел военный переворот
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