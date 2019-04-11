Турчинов: Россия готовится к масштабной войне в Европе          

Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Турчинов заявил, что Украина станет первым плацдармом для РФ в континентальной войне

Российская Федерация продолжает подготовку к масштабной континентальной войне. Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, Россия готовится к полномасштабным военным действиям в Европе.

"И, безусловно, первый плацдарм, который они будут пытаться взять - это наша страна", - отметил Турчинов.

Он также подчеркнул, что опасность со стороны России заключается в том, что она не останавливается на оккупированных территориях.

"Мы видим, как в последние годы очень быстро развивается военная инфраструктура вдоль украинской границы", - сказал Турчинов.

Он также добавил, что для наступления в Украине российская сторона готовит четыре дивизии и пять бригад воздушно-десантных войск, пять бригад и полк морской пехоты.

Напомним, ранее Турчинов заявлял, что Украина строит современную европейскую модель сектора безопасности и обороны.

В марте сообщалось, что СНБО поручил провести международный аудит "Укроборонпрома".