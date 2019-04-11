ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турчинов: Россия готовится к масштабной войне в Европе          

Новости » Политика    11.04.2019 - 13:31
Турчинов: Россия готовится к масштабной войне в Европе          
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Турчинов заявил, что Украина станет первым плацдармом для РФ в континентальной войне

Российская Федерация продолжает подготовку к масштабной континентальной войне. Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, Россия готовится к полномасштабным военным действиям в Европе.

"И, безусловно, первый плацдарм, который они будут пытаться взять - это наша страна", - отметил Турчинов.

Он также подчеркнул, что опасность со стороны России заключается в том, что она не останавливается на оккупированных территориях.

"Мы видим, как в последние годы очень быстро развивается военная инфраструктура вдоль украинской границы", - сказал Турчинов.

Он также добавил, что для наступления в Украине российская сторона готовит четыре дивизии и пять бригад воздушно-десантных войск, пять бригад и полк морской пехоты.

Напомним, ранее Турчинов заявлял, что Украина строит современную европейскую модель сектора безопасности и обороны.

В марте сообщалось, что СНБО поручил провести международный аудит "Укроборонпрома".

 

Турчинов задекларировал семь Библий и 700 тыс. гривен зарплаты
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины СНБОвойнаАлександр Турчинов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь