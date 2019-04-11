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На Супрун снова подали в суд

Новости » Политика    11.04.2019 - 11:42
На Супрун снова подали в суд
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Иск снова касается отстранения Супрун от выполнения обязанностей министра

В Окружной административный суд города Киева снова поступил новый иск против исполняющего обязанностей министра здравоохранения Уляны Супрун. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Супрун.

По ее словам, иск с просьбой запретить Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения поступил от народного депутата Радикальной партии Олега Ляшко Алексея Ленского.

"Опять производство открыто по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела. Официальное объяснение оснований просто переписано из предыдущих исков своих коллег несвободных радикалов. Своего рода “copy paste”, но, видимо, на этот раз со своего компьютера", - написала Супрун.

Она также отметила, что адвокатский запрос по этому иску к Министерству здравоохранения Украины поступил от той самой адвокатской фирмы GoLaw law firm, что обслуживает уволенных ранее ректоров медицинских университетов, Екатерину Амосову и Валерия Запорожана.

На Супрун снова подали в суд

Напомним, 5 февраля 2019 года суд запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

После этого, 14 февраля судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян по ходатайству Кабмина отменил временный запрет выполнять обязаности министра здравохранения Ульяне Супрун.

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