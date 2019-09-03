Укрзалізниця знову шокувала пасажирів: краще бачити на власні очі

Укрзалізниця потрапила в скандал (колаж: РБК-Україна)

На жахливі умови вагонів Укрзалізниці поскаржився черговий пасажир

Укрзалізниця знову неприємно здивувала пасажирів. Цього разу на перевізника поскаржився громадський діяч з Волині Віктор Мовчан, який прямував з Києва до Ковеля у плацкартному вагоні на потязі 142/141 Львів-Бахмут.

Віктор пише, що багато неприємного чув і читав про Укрзалізницю - бруд, старі вагони та інше. Однак такої кількості тарганів, як під час одинадцятигодинної подорожі зі столиці до Волині він не бачив вже давно.

"Стільки тарганів навіть у старому гуртожитку не бачив у перший рік навчання, стільки - сила-силенна цих тарганів-пасажирів їхали з Києва до Ковеля у вагоні поїзда! Краще побачити на власні очі, це просто шок!" - скаржиться активіст.

Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: facebook.com/1MovchanViktor)

До того ж пасажир скаржиться, що квиток на поїзд було придбати нереально. А 450-кілометрову відстань від Києва до Ковеля поїзд долає за 11 годин, тоді як до Берліна на поїзді можна добратися усього за 5-6 годин.

"Як завжди, купити квиток є нереальною справою! Просто "зловив" квиток на ходу. Невже вагонів бракує! Від Києва до Ковеля прямує більше 11 годин. Хоча Київ-Берлін поїзд доїжджав за 5-6 годин", - продовжує пассажир.

Однак проблеми довгої поїздки і браку квитків марніють у порівнянні з тарганами, які абсолютно не соромилися пасажирів - лазили по підлозі і навіть столах.

Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: facebook.com/1MovchanViktor)

"Все простимо, та коли таргани влаштували бенкет в плацкарті! Таке навіть мене, шокувало! Таргани різного гатунку: від мізерних до великогабаритних, зухвалих і

сором’язливих! І знаєте, по-всьому видно було, що вони почуваються господарями становища!.. Ці ж таргани прямо на тебе стрибають і по тобі перегони влаштовують!" - шокований пасажир.

За сусідство з комахами Віктор заплатив майже 114 гривень.

Укрзалізниця потрапила в скандал (скрін: facebook.com/1MovchanViktor)

А зовсім нещодавно працівники Укрзалізниці відзначилися грубим поводженням з дитиною-інвалідом.

Також ми писали, що Укрзалізниця шокувала пасажирів нестерпним пеклом в +34 градуси в вагоні класу "люкс", вартість квитка в якому становить 1600 грн.