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Чи повинен пасажир прибирати за собою постіль? В Укрзалізниці дали відповідь

STYLERЖиття    13.08.2019 - 16:56
Чи повинен пасажир прибирати за собою постіль? В Укрзалізниці дали відповідь
Укрзалізниця розповіла, хто повинен прибирати постіль (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Укрзалізниця скаржиться на збитки через крадіжку майна

Укрзалізниця розповіла, чи повинні пасажири прибирати постіль і заодно поскаржилася на регулярні крадіжки постільних приналежностей, які здійснюють пасажири, що подорожують перевізником. Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.

Так, перевізник, який нещодавно анонсував чергову серію подорожчань, стверджує, що пасажири не зобов'язані прибирати за собою постіль, а ось присвоювати її ні в якому разі не можна.

Чи повинен пасажир прибирати за собою постіль? В Укрзалізниці дали відповідь

Укрзалізниця розповіла, хто повинен прибирати ліжко (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Але, на жаль, таке відбувається і нерідко. При цьому найчастіше пасажири забирають із собою саме махрові рушники.

З початку 2019 Укрзалізниця було викрадено близько семи тисяч одиниць інвентарю:

  • 2417 махрових рушників,
  • 957 простирадл,
  • 875 наволочок,
  • 638 ковдр,
  • 456 підстаканників,
  • 360 чайних ложок,
  • 180 склянок,
  • 47 подушок.

Чи повинен пасажир прибирати за собою постіль? В Укрзалізниці дали відповідь

Укрзалізниця поскаржилася на крадіжку постілі (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Зазначимо, що користувачі мережі досить бурхливо відреагували на скарги перевізника. Дехто зазначає, що виходячи з якості подушок, їх напевно просто викидали у вікно після ночі.

"Ви бачили ці подушки? У страшному сні не примариться собі забрати таку. Пасажири напевно після ночі на ній просто викидали її у вікно. Плюс участь провідників в цих втратах явно не досліджена", - написав один з користувачів.

"Забирають, щоб хоч вдома випрати і висушити нормально", - вважає коментатор.

"Було б чудово, якби провідники не волали за годину до прибуття "здайом постєль", - зазначила одна з юзерів.

Чи повинен пасажир прибирати за собою постіль? В Укрзалізниці дали відповідьЧи повинен пасажир прибирати за собою постіль? В Укрзалізниці дали відповідьЧи повинен пасажир прибирати за собою постіль? В Укрзалізниці дали відповідь

Скрін: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Нагадаємо, нещодавно в електричці Укрзализныци стався інцидент - прямо під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа. Пасажири в паніці вибігали з поїзда.

Також ми повідомляли, що на Київському вокзалі на дитину впало вікно вагона поїзда. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся легким переляком.

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