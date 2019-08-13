Справжнє пекло в купе за 1600 грн: Укрзалізниця потрапила у черговий скандал

Укрзалізниця потрапила в скандал (колаж: РБК-Україна)

Укрзалізниця знову шокувала пасажирів умовами проїзду

Укрзалізниця потрапила в скандал через нестерпні умови проїзду в поїзді Рахів - Київ. На залізничного перевізника поскаржився пасажир, якому довелолсь скористатися його послугами. Про це киянин Микола Серебрянський написав на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік розповідає, що в поїзді, який курсує із Закарпатської області в столицю України, був зламаний кондиціонер і температура повітря у вагоні сягала +34 градусів.

Микола пише, що в таких умовах пасажирам по дорозі з Яремче (Івано-Франківська область) до села Товсте (Тернопільська область) доводиться провести близько п'яти годин.

При цьому вартість квитка в вагоні класу "люкс" становить близько 1600 гривень.

"Привіт 21 століття і адекватне ціноутворення. Європа близько, але совкове пекло, здається, набагато ближче", - пише розгніваний пасажир.

Укрзалізниця потрапила в скандал (скрін: facebook.com)

Варто відзначити, що в Укрзалізниці вважають пасажирські перевезення збитковими і планують нове підвищення вартості проїзду.

Користувачі мережі радять Миколі в таких випадках гарненько "трясти" провідника і діляться своїм негативним досвідом, отриманим в поїздках.

"Треба раз****вати провідника. Нехай викликає начальника поїзда. Зобов'язані надати нормальний СВ. Те ж саме можна робити і в купе. В т. ч. при непрацюючих розетках. При ціноутворенні квитків кондер в СВ включений за замовчуванням", - радить один з користувачів.

"Як мені це знайомо, брав купе і було позначено зірочкою наявність кондиціонера, ціна відповідно була вище звичайного купе, але кондиціонер не працював", - поділився своїм досвідом ще один коментатор.

"Інтерсіті Київ-Херсон, шість з гаком годин їзди, всі WC закриті від початку до кінця маршруту, найближчий через кілька вагонів... Сервіс одначе", - обурюється користувач соцмережі.

Укрзалізниця потрапила в скандал (скрін: facebook.com)

До речі, нещодавно в електричці Укрзалізниці стався інцидент - прямо під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа. Пасажири в паніці вибігали з поїзда.

Також ми повідомляли, що на Київському вокзалі на дитину впала вікно вагона поїзда. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся легким переляком.