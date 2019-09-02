Такого VIP-вагону ще не бачили: Укрзалізниця знову потрапила в скандал (відео)

Укрзалізниця потрапила в скандал (колаж: РБК-Україна)

Укрзалізниця знову "радує" пасажирів

Укрзалізниця в черговий раз викликала скандал через умови в поїзді. Користувач мережі Сергій Колесніков розмістив у Facebook дуже показове відео.

Паасжиру не пощастило проїхатися в приміському поїзді, в якому були повністю обдерті сидіння вагона.

Причому в такому страшному стані були практично всі сидіння цього VIP-вагону.

"Укрзалізниця, як завжди радує своїм комфортом. У такому VIP-вагоні я ще не їздив, але, на жаль, довелося!" - написав Сергій на своїй сторінці.

Укрзалізниця, як завжди радує своїм комфортом. У такому VIP вагоні я ще не їздив, але на жаль довелося!!! Опубліковано Сергеєм Колесніковим Неділя, 1 вересня 2019 р.

Укрзалізниця потрапила в скандал (відео: facebook.com/serjioagent)

Користувачі мережі також шоковані черговим зашкваром українського перевізника, про що вони пишуть у своїх коментарях.

"Це перемога, по-моєму", - написав один з користувачів.

"Ще і за квиток, напевно, гривень 200 довелося відвалити!" - обурилась коментатор.

Укрзалізниця потрапила в скандал (скрін: facebook.com/serjioagent)

До речі, в Укрзалізниці розповіли, чи повинні пасажири прибирати постіль і заодно поскаржилися на регулярне злодійство постільних приналежностей, яке здійснюють пасажири.

А зовсім нещодавно працівники Укрзалізниці відзначилися грубим поводженням з дитиною-інвалідом.

Також ми писали, що Укрзалізниця шокувала пасажирів нестерпним пеклом в +34 градуси в вагоні класу "люкс", вартість квитка в якому становить 1600 грн.