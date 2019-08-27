Ну то й що, що дитина інвалід: Укрзалізниця потрапила в скандал через провідника

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пасажирка поїзда Київ - Запоріжжя розповіла про інцидент

Укрзалізниця потрапила в скандал через дії провідника в поїзді №738 сполученням Київ - Запоріжжя, який відмовлявся допомогти дитині з інвалідністю. Про інцидент розповіла пасажирка Олена Шило на своїй сторінці у Facebook - жінка розцінює поведінку співробітника УЗ як здирництво.

Вона купила квитки на потяг-трансформер на 24 серпня, в якому купе розраховано на 6 осіб.

"При посадці провідник бачив, що Поліна інвалід і їй важко в ортезах підніматися по крутих сходах у вагон, а я з двома важкими валізами і, допомоги не запропонував, а зажадав пред'явити не тільки квитки і мій паспорт, але і її паспорт довго вивчав, допомоги при посадці не дочекалися", - йдеться у публікації.

Попереду була шестигодинна поїздка, а дівчинці не можна довго сидіти. Тому Олена розмістилася на другій полиці, щоб звільнити для дочки трохи місця.

"Пасажири в купе принципові, молоді гламурні дівчата, і їм потрібно було зайняти конкретно свої місця біля віконця і вони заради цього готові були йти по трупах, та гаразд, я залізла на другу полицю. Прийшов провідник і почав стягувати мене звідти, пасажири почали його підтримувати, мовляв ви купили сидячте місця і повинні їхати сидячи", - розповіла Шило.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На запитання жінки щодо належних умов для поїздки для дитини з інвалідністю провідник категорично став наполягати, що сидіти треба на місцях згідно з купленими квитками, або ж можна за бажанням перейти у вільне купе при доплаті 200 гривень з людини.

"Це здирство! Верхню полицю відкинув назад, тим самим усунувши перешкоду від кондиціонера, їдемо і мерзнемо", - написала вона.

Олена зазначила, до цього випадку провідники входили в її з дитиною ситуацію і всіляко допомагали.

"А тут прям ціла проблема або спроба заробити? На кому, на інвалідах? Напевно провідники забувають, що вони повинні не тільки стежити за порядком, але і допомагати пасажирам комфортно доїхати. Та й купе розраховане на 4 людей з чотирма валізи і явно замало для 6 людей з 6 валізами і в проході стояти не можна", - обурюється жінка.

У коментарях до повідомлення користувачі мережі обурюються таким ставленням провідників до інвалідів і пишуть, що "просто всім поф*г". Олена додала, що при купівлі квитків її не попередили про те, що поїздка буде у трансформері та вважає, що дії провідника "явно тягнуть на здирництво".

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно в поїзді Рахів - Київ пасажир поскаржився на зламаний кондиціонер, через що температура повітря у вагоні сягала +34 градусів. Тим часом вартість "люксового" квитка становила 1600 гривень.

Також ми писали про те, що Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через сервіс - у вагоні фірмового поїзда "Оберіг" Харків-Київ були помічені таргани, а пасажирам роздали вологу постіль.