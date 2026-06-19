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Кредит на 90 млрд евро, санкции против РФ и поставки ПВО: саммит ЕС подвел итоги по Украине

03:40 19.06.2026 Пт
3 мин
Что известно о решениях Евросовета?
aimg Эдуард Ткач
Кредит на 90 млрд евро, санкции против РФ и поставки ПВО: саммит ЕС подвел итоги по Украине Фото: глава ЕС Антониу Кошту, президент Украины Владимир Зеленский и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
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Лидеры ЕС по итогам саммита Евросовета в Брюсселе согласовали документ, который касается Украины и европейской обороны и безопасности. Блок окажет помощь Украине и намерен усилить давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление, опубликованное на сайте Европейского совета.

По итогам встречи лидеры подтвердили непоколебимую поддержку независимости Украины, ее суверенитету и территориальной целостности.

"Европейский союз продолжит оказывать широкую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу в координации с партнерами и союзниками, разделяющими его взгляды", - говорится в публикации.

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Помимо этого, стороны пришли к следующим ключевым положениям:

  • ЕС приветствует приветствует открытие первого переговорного кластера по вступлению страны в блок и ожидает открытие остальных пяти кластеров на основе подхода по заслугам;
  • границы не должны меняться меняться силой и путь к миру в Украине не может быть определен без участия Киева;
  • Евросовет поддерживает завершение войны дипломатическим путем и готов участвовать более активно в этом процессе;
  • Евросоюз готов внести свой вклад в обеспечение надежных гарантий безопасности для Украины, в частности, через "коалицию желающих" и сотрудничество с США. В частности, через миссии EUMAM и EUAM. Также ЕС готов мониторить прекращение огня;
  • в ЕС призвали активизировать усилия по помощи Украине в срочном восстановлении, реконструкции и энергетики до следующего зимы, а также обеспечить скорейший ремонт защитного купола Чернобыля;
  • ЕС по-прежнему привержен поддержке восстановления Украины, поэтому ожидает Конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет 25-26 июня в Гданьске;
  • Евросовет выражает надежду, что первый транш из кредита 90 млрд долларов - будет уже до конца июня;
  • Евросоюз призывает ускорить поставки и производство ПВО, боеприпасов, дронов и ракет для Украины;
  • Евросовет по-прежнему полон решимости усилить давление на Россию и поэтому призывает как можно скорее принять 21-й пакет санкций;
  • лидеры призвали немедленно прекратить любую помощь России в ее войне против Украины, и осудили привлечение войск из КНДР и иную поддержку России со стороны Ирана и Беларуси;
  • также в ЕС призвали РФ и Беларусь немедленного вернуть в Украину всех незаконно вывезенных украинских детей.

"В свете серьезных угроз и вызовов безопасности, а также агрессивной войны России против Украины, которая остается экзистенциальной проблемой для Европейского союза, обороноспособность Европы должна быть решительно повышена не позднее 2030 года", - резюмировали на саммите ЕС.

Что еще важно

Напомним, что помимо саммита Евросовета, в Европе также также прошла 35-я сессия заседания в формате "Рамштайн". По ее итогам министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании было объявлено о новых пакетах военной помощи нашей стране на сумму около 4 млрд долларов.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский тоже подвел итоги серии встреч в Европе и отметил, что все европейцы уверены, что вместе с Киевом остановить диктатора РФ Владимира Путина таки получится.

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