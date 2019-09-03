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Укрзализныця снова повергла пассажиров в шок: лучше увидеть своими глазами

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 17:20
Укрзализныця снова повергла пассажиров в шок: лучше увидеть своими глазами
Укрзализныця попала в скандал (коллаж: РБК-Украина)

На ужасные условия вагонов Укрзализныци пожаловался очередной пассажир

"Укрзализныця" снова неприятно удивила пассажиров. На этот раз на перевозчика пожаловался общественный деятель из Волыни Виктор Мовчан, который направлялся из Киева в Ковель в плацкартном вагоне на поезде 142/141 Львов-Бахмут.

Виктор пишет, что много неприятного слышал и читал об Укрзализныце - грязь, старые вагоны и прочее. Однако такого количества тараканов, как во время 11-часового путешествия из столицы Волыни, он не видел уже давно.

"Столько тараканов даже в старом общежитии не видел в первый год обучения, столько - уйма этих тараканов-пассажиров ехали из Киева в Ковель в вагоне поезда! Лучше увидеть своими глазами, это просто шок!" - жалуется активист.

Укрзализныця снова повергла пассажиров в шок: лучше увидеть своими глазами

Укрзализныця попала в скандал (фото: facebook.com/1MovchanViktor)

К тому же пассажир жалуется, что билет на поезд было купить нереально. А 450-километровое расстояние от Киева до Ковеля поезд преодолевает за 11 часов, тогда как до Берлина на поезде можно добраться всего за 5-6 часов.

"Как всегда, купить билет является нереальным делом! Просто "поймал" билет на ходу. Неужели вагонов не хватает! От Киева до Ковеля едет более 11 часов. Хотя Киев-Берлин поезд доезжал за 5-6 часов", - продолжает пассажир.

Однако проблемы долгой поездки и нехватки билетов блекнут по сравнению с тараканами, которые совершенно не стеснялись пассажиров - лазили по полу и даже столах.

Укрзализныця снова повергла пассажиров в шок: лучше увидеть своими глазами

Укрзализныця попала в скандал (фото: facebook.com/1MovchanViktor)

"Все простимо, но когда тараканы устроили пир в плацкарте! Такое даже меня шокировало! Тараканы разного сорта: от скудных до крупногабаритных, дерзких и
стеснительных! И знаете, по-всему видно было, что они чувствуют себя хозяевами положения!.. Эти же тараканы прямо на тебя прыгают и по тебе гонки устраивают!" - шокирован пассажир.

За соседство с насекомыми Виктор заплатил почти 114 гривен.

Укрзализныця снова повергла пассажиров в шок: лучше увидеть своими глазами

Укрзализныця попала в скандал (скрин: facebook.com/1MovchanViktor)

А совсем недавно работники Укрзализныци отличились грубым обращением с ребенком-инвалидом.

Также мы писали, что Укрзализныця шокировала пассажиров невыносимым адом в +34 градуса в вагоне класса "люкс", стоимость билета в котором составляет 1600 грн.

50 гривен творят чудеса: Укрзализныця попала в очередной скандал Это кровь или соус? Укрзализныця влипла в двойной скандал
Новости Украины Укрзализныця
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