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В Україну повертається сильна спека: синоптик назвала точну дату

STYLERЖиття    17.07.2019 - 12:49
В Україну повертається сильна спека: синоптик назвала точну дату
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Синоптик розповіла про погоду в Україні в найближчі кілька днів

Погода в Україні у четвер, 18 липня, принесе локальні дощі з грозами на деякі території країни, а також підвищення температурних показників. Про це пише Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. Синоптик також назвала дату повернення в Україну спеки.

До слова, раніше синоптик вже розповідала, коли в Україну повернеться тепле літо і знову прийде час скаржитися на спеку.

Завтра опади у вигляді локальних гроз з дощами, а також з поривчастим вітром від 11 до 13 метрів за секунду очікуються переважно в північних областях, а місцями - на Заході. На решті територій буде сухо і сонячно.

В Україну повертається сильна спека: синоптик назвала точну дату

Погода в Україні 18 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Також Діденко пише про підвищення температури повітря, на більшій частині країни буде від +21 до +25 градусів, а на Сході, Півдні та в Дніпропетровській області очікується вже +25... +29 за Цельсієм.

Синоптик прогнозує, що 19, 20 і 21 липня в Україну повернеться спека. Повсюдно буде від +25 до +29, а на Півдні, Сході та місцями в центральних областях від +28 до +33 градусів.

У Києві, у четвер, все ще буде не надто тепло - від +21 до +23 градусів. Також завтра можливі локальні дощі, грози і сильний вітер.

Вже в п'ятницю температура повітря підвищиться до +23... +25. А під час виборів у столиці буде майже спека - від +26 до +28 градусів.

В Україну повертається сильна спека: синоптик назвала точну дату

Погода в Україні 18 липня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, нещодавно на узбережжі Азовського моря істотно зіпсувалася погода. У мережі показали шторм поблизу курортної Кирилівки.

До речі, по пляжу Лузанівка в Одесі пройшов величезний смерч, який сильно налякав людей. Відпочиваючі падали на пісок, боячись, що їх знесе в море слідом за речами, які підняв вихор.

Раніше ми писали, що Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.

Україну накриють дощі з грозами Доведеться почекати: погода раптово погіршиться в найближчі дні
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