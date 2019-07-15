Готуйтесь скаржитися на спеку: синоптик розповіла, коли в Україну повернеться літо

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні продовжує випробовувати на міцність любителів спекотного літа

Погода в Україні у вівторок, 16 липня, принесе дощі з грозами у деякі області України, температура повітря особливо не зміниться, порівняно з сьогоднішньою. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці, яка також розповіла, коли в Україні зміниться погода.

За словами синоптика, атмосферний фронт з хмарністю і дощами найсильніше "зачепить" Схід країни. На решті територій також можливі локальні дощі, які чергуватимуться з сонцем.

Найтепліше завтра буде в південних областях, де температура повітря прогріється до +24... +28 градусів, найпрохолодніше завтра - на Сході (+18... +22). А в решті областей стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +25 градусів.

Погода в Україні 16 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві також є ймовірність локальних дощів, але й на сонце варто розраховувати. Температура повітря коливатиметься від +21 до +23 тепла.

Наталка Діденко також повідомила хорошу новину для тих, хто з нетерпінням очікує на повернення літньої спеки. Так, у другій половині тижня - ближче до вихідних - вдень потепліє до +25... +29 градусів, а на Півдні до +30.

"До чергової хвилі всенародного стогнання про спеку залишилося півтижня - насолоджуйтесь свіжим повітрям", - пожартувала синоптик.

Погода в Україні 16 липня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

До речі, по пляжу Лузанівка в Одесі пройшов величезний смерч, який сильно налякав людей. Відпочиваючі падали на пісок, боячись, що їх знесе в море слідом за речами, які підняв вихор.

Раніше ми писали, що Херсонська область недавно сильно постраждала від грози зі зливою. В мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.

Нагадаємо, в мережі показали відео, на якому під час урагану в Мелітополі величезне дерево впало на автомобіль, який проїжджав по вулиці.