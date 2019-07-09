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Херсон пішов під воду: фото і відео руйнівної стихії

STYLERЖиття    09.07.2019 - 13:27
Херсон пішов під воду: фото і відео руйнівної стихії
Херсон і область затопило зливою (колаж: РБК-Україна)

Потужна гроза завдала шкоди Херсонській області

Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою, у понеділок, 8 липня. У мережі показують наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.

Жителі міста бродили по затоплених вулицях, а автомобілям насилу вдавалося пробиратися по дорогах, які перетворилися в суцільні потоки.

Херсон і область затопило зливою (відео: YouTube/Нова Каховка)

Херсон і область затопило зливою (відео: YouTube/Нова Каховка)

Потужні потоки води затопили й обласний центр. Так, вулиця Потьомкінська в Херсоні перетворилася на суцільну річку.

Херсон і область затопило зливою (відео: YouTube/Херсон Daily)

Дощ був настільки сильним, що вимив на Корабельному узвозі з проїжджої частині бруківку, а потік води доніс її до самої Корабельної площі.

Херсон пішов під воду: фото і відео руйнівної стихії

Херсон і область затопило зливою (фото: Херсон Daily)

Херсон і область затопило зливою (фото: Херсон Daily)

Мешканці Херсонської області також зафіксували на відео смерч, який пронісся над селом Широка Балка.

Смерч в Херсонській області (відео: YouTube/Dmytro Bakalu)

До речі, нещодавно в центрі Києва на вулиці Хрещатик через сильні ураганні пориви вітру упав великий каштан.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.

Нагадаємо, у Рівненській області пронеслася сильна піщана буря, яка знесла вітром дах з будівлі школи в одному з сіл. Жителі Полісся були шоковані таким явищем.

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