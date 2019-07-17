В Украину возвращается сильная жара: синоптик назвала точную дату

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие несколько дней

Погода в Украине в четверг, 18 июля, принесет локальные дожди с грозами на некоторые территории страны, а также повышение температурных показателей. Об этом пишет Наталка Диденко на своей Facebook-странице. Синоптик также назвала датуы возвращения в Украину жары.

К слову, ранее синоптик уже рассказывала, когда в Украину вернется теплое лето и снова придет время жаловаться на жару.

Завтра осадки в виде локальных гроз с дождями, а также с порывистым ветром от 11 до 13 метров в секунду ожидаются преимущественно в северных областях, а местами - на Западе. На остальной территории будет сухо и солнечно.

Погода в Украине 18 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Также Диденко пишет о повышении температуры воздуха - на большей части страны будет от +21 до +25 градусов, а на Востоке, Юге и в Днепропетровской области ожидается уже +25... +29 по Цельсию.

Синоптик прогнозирует, что 19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара. Повсеместно будет от +25 до +29, а на Юге, Востоке и местами в центральных областях от +28 до +33 градусов.

В Киеве, в четверг, все еще будет нежарко - от +21 до +23 градусов. Также завтра возможны локальные дожди, грозы и сильный ветер.

Уже в пятницу температура воздуха в Киеве повысится до +23... +25. А во время выборов в столице будет почти жара - от +26 до +28 градусов.

Погода в Украине 18 июля (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, недавно на побережье Азовского моря существенно испортилась погода. В сети показали шторм вблизи курортной Кирилловки.

Кстати, по пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. Отдыхающие падали на песок, боясь, что их снесет в море вслед за вещами, которые поднял вихрь.

Ранее мы писали, что Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.