На Азовському морі сильно зіпсувалася погода: у мережі показали відео шторму

Відпочинок на Азовському морі затьмарила погода (колаж: РБК-Україна)

Узбережжя Азовського моря все ще переповнене, незважаючи на вітер і сильні хвилі

Азовське море сильно штормило у понеділок, 15 липня. У мережі показали Федотову косу неподалік від Кирилівки. Серед білого дня налетів вітер, небо затягло хмарами, а спокійне Азовське море, почало нагадувати темпераментне Чорне.

Зазначимо, що незважаючи на вируюче море, було дуже багато відпочиваючих. Хоча, за словами блогера, який знімав стрім, до шторму на пляжі не було де лягти.

У мережі також публікують знімки, на яких видно, що відпочиваючих, які нарешті вирвалися з мегаполісів в довгоочікувані відпустки, складно прогнати з узбережжя навіть шторму.

Відпочинок на Азовському морі затьмарила погода (фото: mv.org.ua)

Штормило також і на центральному пляжі та на косі Пересип, що розташована на протилежному боці Федотової коси.

Відпочинок на Азовському морі затьмарила погода (фото: mv.org.ua)

Для довідки, Федотова коса - намивна коса, що відокремлює Утлюкський лиман від Азовського моря. Разом з Бірючим островом, який до 1929 року був відділений від коси вузькою протокою, утворює смугу суші довжиною близько 45 км.

Відпочинок на Азовському морі затьмарила погода (відео: YouTube/Вадим Терещенко)

Раніше повідомлялося, що на Азовському морі помітили навалу великих жалячих медуз, які підпливають дуже близько до берега і доставляють неприємності відпочиваючим там людям.

До речі, відпочиваючі на Азовському морі поскаржилися, що у воді з'явилися морські блохи. Вони атакують прямо у воді і найбільше від їх укусів страждають діти.