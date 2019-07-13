Як у столиці Австралії: кліматологи розповіли, коли у Київ прийде пекельна спека

Погода в Києві за прогнозами кліматологів (колаж: РБК-Україна)

Кліматичні зміни в столиці України синоптики фіксують щорічно

Погода у Києві істотно зміниться в найближчі десятиліття. І якщо зараз жителі столиці кожне літо знемагають від спеки в 30-35 градусів, то вже скоро температура в середині літа може досягати 40 і вище за Цельсієм. Про це свідчать дані Вищої технічної школи Цюріха.

Вчені, що досліджують вплив такого явища, як глобальне потепління, розповіли, як воно змінить навколишній світ до 2050 року.

Згідно з даними дослідників, через 30 років погода у Києві буде схожа на ту, яку зараз спостерігають жителі Канберри, столиці Австралії.

Це означає, що літо буде спекотним і сухим, а взимку варто чекати туманів і заморозків. А температура повітря влітку буде досягати +42 градусів, саме такий рекорд зафіксували нещодавно в Канберрі.

Середньорічна температура в столиці до 2050 року виросте на 3 градуси, а влітку аж на 6,7 градусів.

Погода в Києві за прогнозами кліматологів (фото: УНІАН)

Аналогічні зміни торкнуться й інших міст світу. Північний холодний Стокгольм буде схожий з нинішнім Будапештом, а і без того жаркий Мадрид перетвориться в Маракеш.

Зазначимо, що дослідники назвали і "точку неповернення", після якої кліматичних змін точно не уникнути. Вона настане вже зовсім скоро - до 2030-го року.

У цілому близько 77% міст світу очікують серйозні кліматичні зміни до 2050-го року.

У процесі дослідження вчені вивчали динаміку кліматичних змін за 19 показниками в 520 містах світу.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україну знову повернеться тепле літо.

До речі, по пляжу Лузанівка в Одесі пройшов величезний смерч, який сильно налякав людей. Відпочиваючі падали на пісок, боячись, що їх знесе в море слідом за речами, які підняв вихор.

Раніше ми писали, що Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою у понеділок, 8 липня. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.