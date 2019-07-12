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Люди падали на пісок: по пляжу Одеси пронісся величезний смерч (відео)

STYLERПодії    12.07.2019 - 18:27
Люди падали на пісок: по пляжу Одеси пронісся величезний смерч (відео)
На пляжі Одеси пронісся смерч (колаж: РБК-Україна)

Нетипові для України смерчі все частіше помічають у різних областях

По пляжу Лузанівка в Одесі пронісся величезний смерч, який сильно налякав людей. Високий вихор на величезній швидкості пройшов узбережжям Чорного моря, зламав пляжну парасольку і підняв у повітря речі відпочиваючих. Відео опубліковане на Facebook-сторінці пабліка "Підслухано Одеса".

За свідченнями очевидців, смерч абсолютно несподівано з'явився на піску, викинув у море водні атракціони і понісся туди ж.

Тривало все це кілька секунд, - кажуть очевидці - ніхто не постраждав, але багато людей з переляку попадали на пісок, щоб їх не віднесло.

 

Смерч в Лузанівці Він несподівано з'явився на піску, зламав парасольку, викинув у море водні атракціони і пішов слідом туди ж. Тривало все це близько хвилини, ніхто не постраждав, але багато з переляку попадали на пісок, щоб їх не віднесло Відео: Владислав Владика для 048

Опубліковано Подслушано Одеса П'ятниця, 12 липня 2019 р.

На пляжі Одеси пронісся смерч (відео: facebook.com/odessahello)

Зазначимо, що користувачі мережі в коментарях під відео звинувачують у всьому проблеми з екологією, непродуману забудову міст, а також надмірну вирубку лісів в Україні.

  • Ммм... Яка краса... Чекаємо 4-5 категорії... Які зносять будинки.
  • Жесть, коли в Одесі були смерчі, та ніколи, що з екологією діється, от і наслідки.
  • Менше треба було вирубувати ліси. Карпати стоять напівлисі, скоро торнадо будуть гуляти, як в Америці.
  • Так і при будівництві житлових масивів, ніхто не враховує розу вітрів.

Люди падали на пісок: по пляжу Одеси пронісся величезний смерч (відео)

На пляжі Одеси пронісся смерч (скрін: facebook.com)

До речі, в мережі показали відео, на якому під час урагану в Мелітополі величезне дерево впало на автомобіль, який проїжджав по вулиці.

Нагадаємо, Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою у понеділок, 8 липня. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.

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