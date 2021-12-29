Слов'янський гороскоп 2022: який ваш знак-тотем, і що принесе рік Златорогого Тура

Слов'янський тотемний гороскоп менш відомий, ніж схожий з ним східний, але не менш цікавий. В системі передбачень наших предків у людей, народжених в певні роки, є своє тотемна тварина. А 2022-й рік стане епохою "царювання" Златорогого Тура.

Який ви знак по року народження

Всього в слов'янському календарі 16 знаків, які з такою ж періодичністю змінюють один одного:

Темний Сох (Лось) - 1944, 1960, 1976, 1992, 2008 Жалючий Шершень - 1945, 1961, 1977, 1993, 2009 Причаївшийся Лют (Вовк) - 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010 Вогняна Векша (Білка) - 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011 Перлова Щука - 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012 Бородата Жаба - 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013 Дикий Вепр - 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014 Білий Пугач - 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015 Шиплячий Вуж - 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016 Лис, що крадеться - 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017 Згорнувшийся Їжак - 938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018 Ширяючий Орел - 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019 Прядучий Мізгірь (Павук) - 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020 Кричащий Півень - 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021 Златорогий Тур - 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022 Вогнегривий Кінь - 1943, 1959, 1975, 1991, 2007

Загальна характеристика Златорогого Тура

Тур має вдачу спокійну і добродушну, проте його краще не злити. А роздратувати його може, наприклад лінь - працьовита тварина не любить нероб. Також покровитель року ненавидить брехню і спритність. Златорогий Тур міцно стоїть на землі і орієнтований на традиційні сімейні цінності.

Таким чином, працьовитість, завзятість у досягненні цілей, традиційність, родючість, надійність, терплячість і сміливість - якості, які допоможуть домогтися успіхів у 2022-му році.

Успіх чекає тих, хто звик багато і наполегливо працювати - їх зусилля неодмінно будуть винагороджені. А ось до тих, хто покладається на удачу і ухиляється від роботи, Тур буде нещадний.

Що чекає кожен знак в новому році

Златорогий Тур

Тури схильні самовіддано піклуватися про близьких, забуваючи про себе. Але в свій тотемний рік вам надатися можливість трохи розслабитися і подбати про себе, про своє здоров'я. Рідні та близькі поставляться до цього з розумінням.

Вогнегривий Кінь

Оскільки Коні близькі за якостями Турам, їх чекатиме успіх і удача у багатьох починаннях. Головне, не упускати можливості, яких в наступаючому році буде чимало.

Темний Сох (Лось)

Люди, народжені в ці роки, зазвичай відрізняються впевненістю в собі і сміливістю. Рік складеться для них вдало. Важливо, не покладатися цілком на мінливу Фортуну, а наполегливо домагатися своїх цілей.

Жалючий Шершень

Ваша цілеспрямованість вражає, як і здатність долати немислимі перешкоди. Гороскоп обіцяє людям, народженим під цим знаком, спокій і благоденство, але тільки за однієї умови - якщо вони не будуть творити зло і втручатися в чужі життя.

Причаївшийся Лют (Вовк)

Вовки з тих, кому потрібно сильно попрацювати для досягнення мети, так що з покровителем року у вас повне взаєморозуміння. Рік буде складним, цікавим і незабутнім. В кінці Вовки отримають заслужену нагороду.

Вогняна Векша (Білка)

Вас чекає спокійний рік підведення підсумків. Рік, що минає, став для вас часом великих і щасливих змін, а зараз прийшов час подбати про збереження своїх придбань.

Перлова Щука

Спокійні Щуки могли відчувати себе дискомфортно в році, що минає. Зате тепер гороскоп вам обіцяє щасливе і благополучне життя. Звичайно, заради цього доведеться потрудитися, але зусилля Щук будуть щедро винагороджені.

Бородата Жаба

Жабам варто заручитися підтримкою близьких. Гороскоп тотемних тварин віщує вам цікаві і захоплюючі пригоди. Все закінчиться добре, навіть краще, ніж очікувалося, хоча похвилюватися таки доведеться.

Дикий Вепр

Ви будете почувати себе справжніми переможцями. Тільки обережно - є ризик зіткнутися з заздрісниками. Постарайтеся не злити Златорогого Тура зайвою зарозумілістю. Суворий, але справедливий Тур оцінить таку поведінку.

Білий Пугач

У році, що минає, багато Пугачів відчували себе не в своїй тарілці і були пригнічені. Зате тепер настав Ваш час! 2022 рік сприяє самим різним ініціативам.

Шиплячий Вуж

Вужів чекає спокійний рік. Втім, який рік за слов'янським календарем ні візьми, ви завжди примудряєтеся жити досить спокійно - ймовірно, завдяки вродженій обережності. В особистому житті можливі не дуже приємні сюрпризи, але ви впораєтеся.

Лис, що крадеться

Лисам в році Златорого Тура доведеться на якийсь час забути про звичний стиль життя і взятися за роботу по-справжньому. Такий подвиг покровитель 2022 року обов'язково оцінить!

Згорнувшийся Їжак

Для Їжаків рік принесе щасливі зміни в особистому житті. Так, кар'єрних висот в цей період навряд чи вдасться досягти, зате вдома все буде чудово. Оскільки Златорогий Тур - символ родючості, можливо поповнення в сімействі.

Ширяючий Орел

Орлам слов'янський гороскоп обіцяє владу і в той же час гіркоту розчарувань. Уникнути другого можна, якщо розумно обходитися з першим: не зловживати своєю владою, зберігати тверезий погляд на речі, намагатися допомагати ближнім.

Прядучий Мізгір (Павук)

Павуки захочуть присвятити рік Златорого Тура особистому життю. Тотемний календар обіцяє їм любовні та сімейні стосунки, а дехто обов'язково знайде вірних друзів.

Кричащий Півень

Півням байдикувати не варто, але краще віддати перевагу рутинним справам, а не новим ініціативам. Слов'янський календар рекомендує вам менше поспішати і не приймати необдуманих рішень.