Гороскоп друїдів 2022: яке ви дерево і які важливі зміни вас чекають

У цьому гороскопі людям народженим в певні дні присвоювалося своє дерево. Всього знаків 22, з них 18 мають по два періоди впливу, а чотирьом знакам присвоюється по одному дню - сонцестояння і рівнодення.

Гороскоп друїдів (кельтський) - одна з найдавніших передбачувальних систем з тисячолітньою історією. Корінням ці вірування сягають до кельтів, культура яких базувалася на єднанні з природою. Друїдами називали кельтських жерців - до них зверталися в складних ситуаціях.

Яблуня (22 грудня - 1 січня; 25 червня - 4 липня)

Рік буде сприятливий для особистої сфери - побудови відносин і весілля. Самотні Яблуні зможуть зустріти свою любов, сімейні - зміцнити родові зв'язки.

Характеристика знака:

Яблуня живе сьогоднішнім днем, не думаючи про завтрашній, постійно про щось розмірковує. Друзі іноді називають таких людей філософами повсякденності.

Все, що з ними відбувається, вони вміють просто і в той же час цікаво пояснити, розповісти, одягнувши в форму філософської казки.

Яблуні часто бувають домосідами, особливо на тих етапах життя, коли найважливішою для них є сім'я. Тоді вони особливо цінують впорядковане, зручне життя.

Ялиця (2-11 січня; 5-14 липня)

Народжені під цим знаком зможуть освоїти духовні практики і знайти сенс життя. Матеріальна сфера залишиться недоторканою.

Характеристика знака:

Ялиця - володарка суворої і прохолодної краси. Ці риси стосуються більшою мірою жінок-ялиць, ніж чоловіків. Вони мають свій власний ретельно розроблений, оригінальний стиль.

Підопічні дерева друїдів Ялиця дуже культурні, в суспільстві поводяться інтелігентно. Заслуговує на увагу і повагу їх почуття власної гідності.

Як правило, вони досить примхливі, важкі в спільному житті, замкнуті в собі, часто меланхолійні. Їм подобається бути на самоті. Відчуття нерозуміння супроводжує людей-Ялиць практично постійно.

В'яз (12-24 січня; 15-25 липня)

У 2022 році В'язи переситяться враженнями і захочуть усамітнення. Піддавшись цій спокусі, можна буде упустити цікавий шанс або робочий контакт.

Характеристика знака:

Люди, народжені в даний період, прекрасно почувають себе в цьому житті. У цьому їм допомагають інтелігентність, практичність, інтелект і здоровий глузд.

В'яз гарний, дуже стрункий, солідний. Він наділений певною харизмою, але при цьому абсолютно не піклується про свій імідж, постійно носить розтягнуті светри і джинси, навіть після 40.

У нього немає непомірних амбіцій і вимог, він не робить з мухи слона, не любить складнощів. Дивує оточення спокоєм і врівноваженістю. У цього деревного знака також вельми розвинене почуття гумору, яке рятує від життєвих розчарувань.

Кипарис (25 січня - 3 лютого; 26 липня - 4 серпня)

У 2022 році в житті кипарисів з'явиться важлива людина, здатна надати духовну підтримку. Зв'язок з ним не обов'язково буде романтичним.

Характеристика знака:

Кипарис - це дерево з сильним, струнким і прямим силуетом. Такі люди складені виключно гармонійно, у них надзвичайно правильні риси обличчя. Вони зрілі, незалежні, самостійні і самодостатні.

Це дозволяє їм уникати проблем, незручних ситуацій, занадто складних для людей, які прагнуть до щастя, спокою і гармонії. Їх стоїчний спокій пов'язаний з небажанням самим творити свою долю, боротися з негативними обставинами.

Підопічних дерева друїдів Кипарис цілком задовольняє позиція фаталістів, які впевнені, що і без їх рухів тіла "все записано на небесах". Вони так і живуть у своєму спокійному і простому ритмі, і для них прийняття рішень, що загрожують ровернути спосіб життя - великий ризик.

Тополя (4-8 лютого; 3-13 серпня)

Рік змін і непростого шляху. Тополі зможуть гідно пройти випробування, якщо не втратять мету, до якої спрямовані.

Характеристика знака:

Тополі дуже красиві, але при цьому не можуть насолоджуватися повсякденними радощами, не цінують краси життя. Ці дуже стрункі, витончені і красиві люди вже з ранньої молодості починають створювати собі проблеми.

Вони одержимі ідеєю тлінності життя і постійно відчувають, що їх час вже безповоротно минув. Їх душа повниться різноманітними марними страхами, а песимістичний настрій - це особливість Тополі.

З Тополями вести себе слід дуже і дуже обережно. Тому що навіть найпростіші жарти вони болісно сприймають на свій рахунок.

Кедр (9-18 лютого; 14-23 серпня)

Фінанси кедрів можуть постраждати через непередбачені витрати. Вони з'являться у вигляді прохань про допомогу з боку родичів. Збитків можна уникнути, навчившись відмовляти.

Характеристика знака:

Всі мрії Кедра про зручність, але до будь-якої ситуації він пристосовується швидко. Він завжди дуже впевнений в собі і динамічний, обертаючись в центрі загальної уваги. Здатний захопити будь-якого зненацька і може виплутатися з будь-якої кризової ситуації. Кедр легковірний, тому легко може стати зброєю в недобрих руках.

Знаходячи улюблену справу, віддається їй цілком, з наполегливістю і трепетом. Як правило, життя таких людей дуже різноманітне, а душа інтелігентна, сприйнятлива, чутлива і сентиментальна.

Це володар розвиненого почуття гумору, великий жартівник, але, здебільшого, його гостроти присвячені собі самому. Він готовий зробити все, щоб привернути до себе увагу, блиснути в компанії, здивувати людей.

Сосна (19-29 лютого; 24 серпня - 2 вересня)

Народженим під цим знаком не уникнути напруженої боротьби. Опонентам можуть виступити як реальні люди, так і власні переконання. Залізна воля дозволить вийти переможцем.

Характеристика знака:

Сосна - яскраво виражений раціоналіст. Дуже велика її потреба в тому, щоб всі її погляди, рішення і навіть почуття були раціональними. У такого підходу є свої переваги, але надлишок здорового глузду виражається часом в занадто консервативних, прохолодних, а іноді і бездушних проявах.

Занадто аналітичний склад розуму часто стає її недоліком, що заважає розвитку і щастя. Сосна часто налаштовує проти себе оточення своєю надмірною практичністю або погано прихованою мізантропією.

У той же час слід визнати, що більшість Сосен прекрасно справляється з роботою над собою, але для цього потрібна відповідна мотивація, натхнення і відповідні умови. Можливо, саме тому її єдина слабина - любов.

Верба (1-10 березня; 3-12 вересня)

Люди-Верби можуть бути втягнуті в судові розгляди. Однак природжене почуття справедливості допоможе їм впоратися з випробуваннями.

Характеристика знака:

Повна ілюзій і химер, дивує іноді навіть себе саму Верба вражає друзів, наполегливо стверджуючи, що є типом одинака, люблячого великі порожні простори і погано почуває себе в надто багатолюдному колі.

Адже знаючим її ближче прекрасно відомо, що спочатку вона скаже таке, а потім надовго занурюється у вир суспільного життя. І буде залишатися в ньому до тих пір, поки не впаде в меланхолію і не замкнеться в своїй самоті.

Іноді створюється враження, що Верба абсолютно не в змозі контролювати свій мінливий настрій. У своїй примхливості вона, однак, не галаслива і не особливо комусь заважає. Іва стверджує, що не любить ускладнювати собі життя, але саме це часто і робить.

Липа (11-20 березня; 13-22 вересня)

2022 рік для Лип буде спокійним і стабільним, без позитивних подій і відчутного негативу.

Характеристика знака:

Липа - символ комфорту, стабільного життєвого укладу. Чарівна, що поширює навколо себе чудовий аромат, Липа завжди була жіночим божеством, що уособлює материнство. Жінки-Липи - здорові, живуть без особливої напруги, врівноважені, стають прекрасними матерями.

Липи обожнюють стабільність і комфорт, але, якщо виникне така необхідність, будуть чудово відчувати себе навіть в курені, де розвинена уява допоможе їм створити домашню атмосферу.

Це тиха, спокійна, трохи боязка людина, яка може справляти враження трохи безвольнї. Ще одними особливостями народжених в цей період є симпатія, яку вони до себе пробуджують, і падкість на лестощі.

Ліщина (22-31 березня; 24 вересня- 3 жовтня)

Рік запропонує Ліщинам роль лідера в колективі і в побуті. Прийнявши її, можна буде налагодити фінансову стабільність. Можливо, гряде підвищення в кар'єрі.

Характеристика знака:

Ліщина непомітна, як ніби пригнута вагою своїх плодів - саме таке враження він справляє з першого погляду. Однак при цьому володіє якимось дивним магічним чарівністю, яке притягує оточуючих як магніт.

Це дерево на перший погляд може здатися слабким і непоказним, але насправді воно чарівне і випромінює оригінальність розуму.

Ліщина - одна з небагатьох, хто здатна задовольнятися малим, а також пристосовуватися до будь-яких умов життя, і при цьому добра, мудра і терпляча, стримана і скромна, але завжди помітна.

Горобина (1-10 квітня; 4-13 жовтня)

У житті Горобин з'явиться владна інтелектуалка, яка буде впливати на них. Це може бути подруга, начальниця або романтична супутниця.

Характеристика знака:

Зовні вона ніжна, легка і чарівна. Але насправді стресостійкість,мужність - це величезний потенціал. Ви навіть не уявляєте собі, скільки самовладання і сили волі стоїть за її вічною життєрадісною усмішкою і оптимістичною поведінкою. Сміх крізь сльози - це її фішка.

Горобина цінує динамічність життя: занепокоєння, рух, емоційні бурі. Представники цього знака кельтського гороскопу відрізняються прекрасним смаком, вміють підкреслити свої достоїнства, добротно одягаються, завжди ідеально доповнюють свій вигляд аксесуарами.

Це дуже чутливі, порядні, люблячі, чесні люди, на яких завжди можна розраховувати і покластися.

Клен (11-20 квітня; 14-23 жовтня)

Такі люди виявляться в 2022 році на роздоріжжі, а вибирати доведеться "з двох зол". Але підсумок буде приємніше, ніж здається на перший погляд.

Характеристика знака:

Дерево не дуже значної висоти, проте бажає за всяку ціну виділитися на тлі інших, підкреслити власну винятковість і унікальність. Доглянутий, трохи кокетливий Клен часто "мешкає" в модних клубах і ресторанах, на найцікавіших театральних прем'єрах і гучних кінопоказах.

При цьому в ньому немає якогось особливого позерства: Клен прекрасно знає, хто він, і не хоче прикидатися кимось іншим, навіть якщо це пішло б йому на користь. Ну хіба що тільки для задоволення.

Клен - яскраво виражений індивідуаліст. За вдачею сором'язливий, він залишається таким лише в особистому житті. У нього завжди багато ідей, часом незвичайних і навіть екстравагантних. Він любить новинки і сюрпризи. Це завзятий авангардист в будь-якій сфері.

Горіх (21-30 квітня; 24 жовтня - 2 листопада)

Рік запропонує навчитися чомусь новому. Горіхам краще погоджуватися на курси або додаткову освіту - в перспективі це принесе гроші.

Характеристика знака:

Природа наділила горіха дивним, складним і повним контрастів характером. Він справляє враження спокійної, врівноваженої людини, яка, володіє собою, контролюючї обставини. Однак якби хтось мав можливість зазирнути в душу, то виявив би там безліч сумнівів і протиріч.

Горіх буває егоїстом, часто безжальний і агресивний, але одночасно справедливий і благородний. Природність - це не його чеснота. Він працює над тим, щоб "презентувати" себе в найкращому вигляді.

Крім того, що він справляє враження благополучної людини, горіх піклується про вишуканий стиль і манери. Насправді це може пояснюватися простою сором'язливістю.

Жасмин (1-14 травня; 3-11 листопада)

Цей рік Жасмини запам'ятають надовго. Яскрава подія може бути як втратою, так і придбанням - головне, що воно на час виб'є ґрунт з-під ніг.

Характеристика знака:

Галасливий, повний спраги життя і спілкування, вільний, прекрасно володіє непростим мистецтвом спілкування, Жасмин часто стає об'єктом загального інтересу, хоча дуже рідко прагне до цього усвідомлено сам. Люди, які знають його поверхнево, сприймають як врівноваженого, веселого, не обтяженого проблемами.

Мало тих, хто знайомий з Жасмином як друг і знає його краще. Це єдиний спосіб зрозуміти, що являє собою така людина.

Тільки друзям відомо, який він насправді чутливий, як часто в його душі селяться сумніви і розчарування. Виявляється, що він замаскований песиміст, часто незадоволений і собою, і навколишнім світом.

Каштан (15-24 травня; 12-21 листопада)

Народженим під цим знаком слід бути дуже уважним, щоб не пропустити подію, що тягне за собою ланцюг позитивних змін.

Характеристика знака:

Добре "скроєний", представницький, Каштан справляє враження людини, яка нібито не розуміє, що цими якостями привертає до себе увагу оточуючих. При найближчому розгляді він стає ще більш привабливим. Тільки тепер можна побачити, як оригінальна, незвичайна його краса.

Каштан - дуже складний з точки зору психології тип. Незалежний індивідуаліст, який дивує людей своєю спірною манерою поведінки, судженнями та ідеями.

Він хоче, щоб все було добре, свідомо нікому ніколи не завдає шкоди, не робить зла, має дуже ідеалістичні погляди на справедливість, моральність і любов. Але ідеалістам, як відомо, завжди дуже важко живеться.

Ясен (25 травня - 3 червня; 22 листопада - 1 грудня)

Відлюдницьким стане рік для Ясенів. Вимушене усамітнення прекрасно підійде для духовного розвитку або самоосвіти.

Характеристика знака:

Яснень - міцне, красиве дерево. Притягує погляд своєю силою, але в той же час - пропорційно складеним силуетом, свободою і елегантністю рухів.

Ясен дивує навіть представників власної статі. Його чарівність представляється універсальною ще й тому, що ця людина може вписатися в канони краси різних епох, в тому числі далеко віддалених одна від одної. Ясени подобалися, подобаються і напевно подобатимуться іншим завжди. Найцікавішими представниками цього знака гороскопу дерев друїдів є чоловіки-Ясени.

При цьому Ясен - це володар дуже складного характеру, і жити з ним нелегко. Він хоче перебувати в центрі уваги близьких за всяку ціну. За вдачею вельми незалежний, але від другої половини і друзів вимагає повної самовіддачі. Найважливіша людина в його житті - це він сам.

Граб (4-13 червня; 2-11 грудня)

Доля вестиме Грабів весь рік, вказуючи шлях знаками, зрозумілими тільки їм. Результат цієї подорожі сприятливий.

Характеристика знака:

Граб - це естет, якого цікавить, скоріше, форма, ніж зміст явищ. Такий же підхід він практикує і до людей, особливо до представників протилежної статі.

Коли ви розмовляєте з Грабом, він навіть не намагається зробити вигляд, що його цікавлять ваші розмови. У той же час його погляд може ковзати по вашому вбранню або не відриватися від взуття.

У людях, яких він зустрічає на своєму шляху, його найбільше цікавить зовнішня краса. Може бути, тому, що духовно та інтелектуально він цікавиться, перш за все, "шліфуванням" власної досконалості.

Інжир (14-23 червня; 12-20 грудня)

Рік розташовує Інжирів до переїзду, новосілля або ремонту. Житлові питання будуть вирішуватися найпозитивнішим чином.

Характеристика знака:

Надзвичайно вразливий, чутливий, володар тонкої психіки, трохи закомплексований Інжир не скрізь відчуває себе самим собою. Образливий реаліст досить поблажливий до інших, і змушений все життя боротися з лінню.

Йому потрібен простір, тепла сприятлива атмосфера. У неприємних умовах він слабшає і засихає, не відрізняється особливою стійкістю перед негараздами.

Зате в хороших умовах буквально промениться теплом і добротою. Розквітає він, коли до нього проявляють інтерес, обдаровують теплом, і відповідає тим же - добротою і вмінням слухати.

Дуб (21 березня)

Народжені у весняне рівнодення пройдуть через обман і спокуси. Це стане повчальним досвідом, що загартовує характер.

Характеристика знака:

Гордий, сміливий, витривалий, наполегливий ... справжній ідеал! Але є у Дуба і деякі "людські" риси.

Ця людина не визнає компромісів, з нею складно сперечатися. Інша справа, що в більшості випадків він насправді виявляється правий!

Дуб досить незалежний, не визнає тиску в будь-якій формі. В екстремальних ситуаціях, коли хтось намагається здійснити на нього вплив, він перетворюється на агресивного, але ніколи не стає вульгарним і не розлучається з вродженим почуттям смаку.

Береза (24 червня)

Люди літнього сонцестояння будуть в 2022 на піку сил і можливостей. Вдаватися буде все, головне відкинути лінь і страхи.

Характеристика знака:

Береза - найоригінальніше та найефектніше з дерев, надзвичайно тонке, ніжне і елегантне. Навколо себе берези поширюють ауру спокою, самовдоволення і "сяючого" щастя. Це дуже гармонійна особистість.

Людина-Береза не створює проблем в повсякденному спільному житті, вона дуже хороша, доброзичлива, з симпатією ставиться до оточуючих і тварин, до всього світу. Такі люди повністю позбавлені агресії, заздрості та ревнощів. Дуже практичні, уважні й терпимі, ніколи не нав'язують нікому свої смаки і переваги.

Вони зазвичай дуже задоволені собою, хоча важко назвати їх закоханими в себе егоїстами. Їх позиція цілком логічна: вони люблять життя, людей, весь світ - а отже, і себе як його частину.

Олива (23 вересня)

Народжені в осіннє рівнодення отримають можливість, про яку давно мріяли і відчують себе "на своєму місці". Важливо вчасно відкинути старі звички, що тягнуть назад.

Характеристика знака:

І рослина олива, і людина люблять сонце, в теплі красиво розквітають. За своєю природою Олива сповнена здорового глузду, розсудливості. Уникає будь-яких агресивних ситуацій, не любить різкості. І в особистому, і в професійному житті вельми стримана, терпляча, чутлива, неймовірно далека від байдужості.

Справи своїх близьких переживає дуже глибоко. Її поведінка зрозуміла, а характер - спокійний. У неї дуже сильно розвинене почуття справедливості і відповідальності за власну поведінку.

Це "позаштатний психоаналітик" для своїх близьких і друзів. Вона намагається зрозуміти ситуації, в яких вони заплуталися. Добре, якщо ця людина зможе використовувати подібні свої навички і відкрити невеликий кабінет психологічної підтримки.

Бук (21 грудня)

Для Буків рік обіцяє сімейне поповнення. Добре буде зачати або народити, зміцнити стосунки з родичами або налагодити зв'язок зі старшим поколінням.

Характеристика знака:

Струнке, з красивим листям дерево Бук доживає до глибокої старості, зберігаючи при цьому багато якостей, властиві йому в молоді роки. До старості їх супутниками є гарний настрій та кокетство.

При цьому людина-Бук - досить складний тип. З одного боку, він марнославний, дуже печеться про бездоганність свого іміджу, ощадливий до жадібності, іноді критичний до злоби, не приховує своєї (часто спірної) думки з різних питань.

З іншого ж боку, Бук в цілому дружелюбно налаштований по відношенню до людей, є відмінним організатором, цікавим співрозмовником і душею компанії.