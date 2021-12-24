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Гороскоп 2022 для Півня: які важливі зміни подарує вам Чорний Тигр

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П'ятниця 24 грудня 2021 20:08
Гороскоп 2022 для Півня: які важливі зміни подарує вам Чорний Тигр Колаж РБК-Україна: Гороскоп 2022 для Півня
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2022 для знака Півень розповість, що нового чекає знак китайської (східної) системи передбачень в наступному році, покровителем якого стане Чорний Водяний Тигр. Що зміниться для вас в любові, кар'єрі, прибутку? Які шанси вам випадуть, і як не наробити помилок?

Про це пише Afisha.bigmir.

До знаку Півень можуть віднести себе люди, що народилися в 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 роках.

Загальна характеристика року для знака

Вам вдасться отримати задоволення від життя в рік Тигра. При цьому сильних потрясінь і проблем не очікується. А все, що відбудеться у 2022 році, вам слід сприймати, як хороший знак.

Кар'єрний зліт чекає тих представників знака, які зможуть детально розпланувати свій робочий план.

Гороскоп для жінок, народжених в рік Півня

Чорний Тигр приготував вам багато яскравих подій і позитивних емоцій в наступному році.

Головне - не замикайтеся в собі і вибирайтеся з рутини робота-будинок. Самотні дівчата отримають шанс зустріти цікавого чоловіка під час таких вилазок.

На роботі вас чекають істотні зміни. Не виключено, що ви поміняєте місце роботи, а то і зовсім - рід діяльності. У будь-якому випадку вас чекає фінансовий успіх.

Сімейних дівчат чекає спокійний період. Конфлікти і сварки можуть виникати тільки з дітьми, але ви швидко зможете помиритися.

Гороскоп 2022 для чоловіків-Півнів

Ви будете постійно будуть перебувати в боротьбі, завдяки чому зможете досягти всіх намічених висот.

Природна завзятість допоможе злетіти стрімко вгору по кар'єрних сходах. А для Півнів, у яких є бізнес, рік виявиться успішним в плані можливостей розширення.

Бурхливим буде і ваше особисте життя. Одинаків чекає багато побачень, інтимне життя буде багатим. А ось друге півріччя готує вам зустріч з дівчиною мрії.

Одружені Півні можуть випробувати флірт на стороні, що негативно позначиться на відносинах з дружиною.

Порада для вас: контролюйте рік у всіх аспектах, тоді вас чекає дуже продуктивний час.

Гороскоп Півня на 2022 рік на здоров'я

Оскільки рік Тигра буде наповнений безліччю емоцій, може трапитися нервове перенапруження. Підвести може і травна система.

Щоб не нажити собі серйозних проблем зі здоров'ям, змініть звичне харчування, щоб стабілізувати роботу шлунково-кишкового тракту.

Не варто вдаватися до косметичних медичних втручань.

Раніше також ми писали, що чекає людей, народжених під знаком Бик, Щур, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Вівця і Мавпа у 2022 році.

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