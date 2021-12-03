Гороскоп для Миші на 2022 рік: які зміни у ваше життя принесе Чорний Тигр

Гороскоп на рік Тигра для знака Миша (Щур) - першого знака китайської (східної) передбачувальної системи, розповість про можливості, перспективи і ймовірні небезпеки, які можуть вас чекати у 2022 році.

За китайським гороскопом до знаку Миші належать люди, народжені в 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 роках.

Загальна характеристика для знака

Експерти кажуть, що Щурів у 2022 році може чекати успіх в роботі і стосунках. Так, можуть бути дрібні неприємності, але вони не зможуть збити вас з правильного шляху. А найкращим періодом для вас стане зима.

Що принесе Чорний Тигр жінкам, народженим в рік Щура

Прогноз для вас дуже сприятливий в кар'єрі. Важливою умовою тут буде дотримуватися холоднокровності відносно роботи, і тоді всі проблеми будуть вирішуватися у два рахунки.

Фінансова сторона порадує - вам навіть вдасться відкласти, щоб в кінці року зробити покупку мрії.

А щоб на особистому фронті все було спокійно, знайдіть баланс між роботою і вашим партнером (сім'єю). Вас чекає багато романтики, а ті, хто хочуть стати мамою, цілком можуть реалізуватися в цьому.

Що чекає Щурів - чоловіків

У рік Чорного Водяного Тигра чоловіків-Щурів очікує величезна кількість перспектив і можливостей.

В першу половину року можуть бути помітні складності, але ваша впевненість і сміливість допоможуть все вирішити.

До літа ви зможете просунутися в кар'єрі і збільшити свої доходи. Важливо проявляти ініціативність, Тигр любить безстрашних.

Друга половина року буде успішною і в особистому житті. Одинаки зможуть зустріти ідеального партнера і побудувати довгострокові відносини. А "сімейникам" варто романтикою освіжити можливо стихлий океан пристрастей.

Здоров'я для Щура у 2022 році

Цей рік стане вдалим для того, щоб зайнятися спортом, якщо давно відкладали.

Вам не потрібно зловживати спиртними напоями і шкідливими звичками, які позначаться негативно на здоров'ї.

При цьому через активний ритм можуть трапитися нервові перенапруження, щоб уникнути нервових зривів, варто влаштовувати прогулянки на свіжому повітрі, спробувати йогу або медитації.

Добре "зайдуть" експерименти із зовнішністю. Нова зачіска, свіжий гардероб - це все допоможе вам досягти успіху в цьому році.