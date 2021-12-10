Гороскоп для Кролика на 2022 рік: в чому вам пощастить, а звідки чекати небезпек в році Тигра

Гороскоп на 2022 рік для Кролика по східній (китайській) системі передбачень розповість, чого чекати представникам знака в році Чорного Водяного Тигра. Що принесе сфера любові, фінансів, здоров'я чоловікам і жінкам, покровителем яких є Кролик - дізнайтеся з нашого матеріалу нижче.

До знаку Кролик можуть віднести себе люди, що народилися в 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 роках.

Загальна характеристика року для Кролика

Експерти кажуть, що представники знака Кролик можуть потрапити в певні "гойдалки", відчуваючи то радості, то розчарування протягом року.

Але сила духу і характеру допоможуть вам впоратися з непередбачуваними ситуаціями в житті. А ваша скритність допоможе в протистоянні конкурентам і недоброзичливцям - так що використати вас навряд чи вийде.

Що чекає жінок-Кроликів у 2022-му році

Рік Тигра послужить для вас трампліном для пошуку себе і відновлення внутрішньої гармонії. При цьому не слід сильно звертати увагу на думку оточуючих, адже надмірні переживання можуть призвести до нервових зривів.

Перша половина року пройде спокійно в робочому плані. Не потрібно бути надмірно амбітними, так як можна потерпіти провал. У цей час слід пам'ятати, що найкраще і надійне - це стабільність.

А ось у другій половині року можна сміливо йти до начальства зі своїми ідеями, що позитивно відіб'ється на кар'єрі.

На любовному фронті можуть відбутися помітні зрушення. Самотні дівчата-Кролики можуть зустріти нарешті свою половинку.

У любовному плані варто чекати позитивних зрушень. Незаміжні представниці знака зможуть зустріти свою долю.

А сімейним Кроликам важливо контролювати свої емоції, адже є ризик розставань через зайву запальність

Гороскоп 2022 для Кроликів-чоловіків

У першій половині року можливі неприємні ситуації на роботі, які негативно позначаться на вашому заробітку. Але вже до літа ви відчуєте удачу на своєму боці.

В амурній сфері слід привнести у відносини щось нове, встряхнутися, додати в ваш побут більше романтики, яскравості.

У 2022-му році вас чекає фінансова стабільність, але не дозволяйте собі розкіш імпульсивних покупок. Не купуйте в борг, а також мовчіть про свої доходи. Не виключено, що недоброзичливці захочуть скористатися вашою довірливістю і нажитися на вас.

Що вас чекає в здоров'ї

Вам слід поберегтися, адже через "запари" на роботі і непорозуміння вдома може статися емоційне вигорання. Постарайтеся емоційно абстрагуватися, щоб уникнути таких наслідків.

Займіться фізичною активністю, щоб відволіктися від негативу в житті, спробуйте медитації.