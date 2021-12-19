Гороскоп 2022 для Мавпи: які важливі зміни подарує Вам Чорний Тигр
Гороскоп 2021 для знака Мавпа по східній системі передбачень розповість, що приготував покровитель наступного року Чорний водяний Тигр в любові, кар'єрі, грошах, здоров'ї. Дізнайтеся, що може змінитися у Вашому житті в наступному році!
Про це пише Afisha.bigmir.
До знаку Мавпа можуть віднести себе люди, народжені в 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 роках.
Загальна характеристика року для знака
Східний (китайський) гороскоп прогнозує, що представники знака Мавпа можуть отримати задоволення від життя в році Тигра.
Однак будьте обережні з гумором, оскільки ваші жарти можуть зачепити близьких людей.
Ви будете відмінно ладити з людьми, завжди знаходяться в центрі уваги. Проблеми не будете відкладати в дальній ящик. Мавпи будуть блискавичні у всьому - у відносинах, роботі, навчанні.
Гороскоп Мавпи на 2022 рік для жінок
Дівчатам-Мавпам слід з самого початку року переглянути свою модель поведінки. Вам рекомендується бути серйозніше, відповідальніше, що обов'язково відіб'ється на вашій роботі і кар'єрних успіхах.
Ваша природна харизма і гумор будуть зачаровувати оточуючих. Одинаки зможуть зустріти партнера, з яким вдасться вибудувати міцні і надійні відносини.
Сімейні мавпочки будуть поглинені облаштуванням гніздечка і спілкуванням з членами сім'ї.
Є ймовірність проблем по жіночому здоров'ю. Головне, реагуйте відразу і звертайтеся до фахівця.
Що в 2022 році чекає Мавп-чоловіків
Вам слід частіше звертатися за допомогою до оточуючих, заручившись їх підтримкою, у вас все вийде.
Будьте уважні при виборі партнера по роботі (бізнесу), так як вас можуть використовувати в корисливих цілях.
Самотні представники знака будуть готові до сімейного життя, тому з великою ймовірністю зустрінуть свою половинку. Сімейні - будуть в спокійних відносинах, повних любові і гармонії.
Продумуйте кожен свій крок в наступному році, щоб не було різких падінь і злетів.
Гороскоп Мавпи на 2022 рік на здоров'я
Фізичний стан представників знака турбувати не буде. Але емоційно ви будете нестабільні - можливі перепади настрою, які будуть відбуватися немов на порожньому місці.
Якщо ви готові до змін у зовнішності - можете сміливо міняти кардинально. Зміни обов'язково принесуть умиротворення для представників знака, а також викличуть захоплення оточуючих.